США на порозі дефолту: Байден зустрінеться з Маккарті
Валерій Сааков
4 год. тому
Без підвищення Конгресом граничного розміру держборгу, уряду США не стане коштів на поточні витрати уже до червня, застерегли в американському мінфіні. Джо Байден планує обговорити ситуацію з керівництвом Конгресу.
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Наступного тижня президент США Джо Байден має провести зустріч з керівництвом Палати представників і Сенату (нижньої та верхньої палат Конгресу. - Ред.) для врегулювання питання джерел фінансування державного бюджету. Про це повідомила пресслужба Білого дому в понеділок, 1 травня, за американським часом.
Байден уже зателефонував спікеру Палати представників республіканців Кевіну Маккарті, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня. Обидва політики не сідали за стіл переговорів з лютого.
Також президент направив запрошення лідеру демократів у Палаті представників Хакіму Джеффрісу та лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу.
У мінфіні застерігають щодо реальної загрози дефолту
Приводом для зустрічі Байдена з керівництвом обох палат став лист міністерки фінансів Джанет Єллен до Конгресу, де вона застерегла, що без дій законодавців щодо збільшення граничного рівня держборгу, американському уряду "потенційно вже до 1 червня" може забракнути коштів на виконання всіх платіжних зобов'язань.
Така оцінка ще раз унаочнила ризик того, що США прямують до безпрецедентного дефолту, який потрясе світову економіку, зауважує агентство Reuters.
Назріває запекле протистояння між демократами і республіканцями
Минулого тижня республіканці в Палаті представників ухвалили законопроєкт про підвищення ліміту держборгу в поєднанні з різким скорочення витрат, у тому числі й на соціальну сферу. Водночас у Сенаті, який контрольований демократами, заявили, що не підтримуватимуть цей законопроєкт. Схожу заяву щодо цього зробив і Байден.
Американський президент дав зрозуміти, що не буде вести переговори про підвищення стелі держборгу, але обговорить скорочення видатків бюджету після ухвалення нового граничного рівня видатків. У попередні рази Конгрес часто поєднував підвищення стелі держборгу з іншими бюджетними та витратними заходами.
Раніше керівництво мінфіну наголошувало, що після досягнення граничного рівня запозичень продовжить виплати за боргом, федеральними субвенціями та іншими статтями видатків у рамках надзвичайних заходів з управління грошовими коштами.
Загрози для бюджету й економіки
2011 року запекле політичне протистояння навколо граничного рівня держборгу поставило США на межу дефолту і призвело до зниження найвищого кредитного рейтингу країни.
Цього разу переговори можуть бути ще складнішими, застерігають політики й аналітики.