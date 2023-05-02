США на порозі дефолту: Байден зустрінеться з Маккарті

Без підвищення Конгресом граничного розміру держборгу, уряду США не стане коштів на поточні витрати уже до червня, застерегли в американському мінфіні. Джо Байден планує обговорити ситуацію з керівництвом Конгресу.

Наступного тижня президент США Джо Байден має провести зустріч з керівництвом Палати представників і Сенату (нижньої та верхньої палат Конгресу. - Ред.) для врегулювання питання джерел фінансування державного бюджету. Про це повідомила пресслужба Білого дому в понеділок, 1 травня, за американським часом.

Байден уже зателефонував спікеру Палати представників республіканців Кевіну Маккарті, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня. Обидва політики не сідали за стіл переговорів з лютого.

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Також президент направив запрошення лідеру демократів у Палаті представників Хакіму Джеффрісу та лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу.

У мінфіні застерігають щодо реальної загрози дефолту

Приводом для зустрічі Байдена з керівництвом обох палат став лист міністерки фінансів Джанет Єллен до Конгресу, де вона застерегла, що без дій законодавців щодо збільшення граничного рівня держборгу, американському уряду "потенційно вже до 1 червня" може забракнути коштів на виконання всіх платіжних зобов'язань.

Така оцінка ще раз унаочнила ризик того, що США прямують до безпрецедентного дефолту, який потрясе світову економіку, зауважує агентство Reuters.

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Назріває запекле протистояння між демократами і республіканцями

Минулого тижня республіканці в Палаті представників ухвалили законопроєкт про підвищення ліміту держборгу в поєднанні з різким скорочення витрат, у тому числі й на соціальну сферу. Водночас у Сенаті, який контрольований демократами, заявили, що не підтримуватимуть цей законопроєкт. Схожу заяву щодо цього зробив і Байден.

Американський президент дав зрозуміти, що не буде вести переговори про підвищення стелі держборгу, але обговорить скорочення видатків бюджету після ухвалення нового граничного рівня видатків. У попередні рази Конгрес часто поєднував підвищення стелі держборгу з іншими бюджетними та витратними заходами.

Раніше керівництво мінфіну наголошувало, що після досягнення граничного рівня запозичень продовжить виплати за боргом, федеральними субвенціями та іншими статтями видатків у рамках надзвичайних заходів з управління грошовими коштами.

Загрози для бюджету й економіки

2011 року запекле політичне протистояння навколо граничного рівня держборгу поставило США на межу дефолту і призвело до зниження найвищого кредитного рейтингу країни.

Цього разу переговори можуть бути ще складнішими, застерігають політики й аналітики.

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