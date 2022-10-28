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Енергетична криза
Міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд ОстінФото: Yves Herman/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

США знімають з озброєння найпотужнішу ядерну бомбу

Ганна Мельникова
44 хв. тому

Знімаючи з озброєння бомбу B83-1, міністерство оборони США пояснило, що можливості її застосування - обмежені, а витрати на обслуговування - великі.

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У міністерстві оборони США вирішили зняти з озброєння термоядерну бомбу B83-1 - останній мегатонний боєприпас у ядерному арсеналі країни. Про це йдеться в опублікованій у четвер, 27 жовтня, національній безпековій стратегії.

Пентагон пояснив, що можливості застосування B83-1, потужністю близько 1,2 мегатонн у тротиловому еквіваленті, з часом скорочуються, а її обслуговування потребує дедалі більше коштів.

Бомба B83-1 знаходилась на озброєнні з 1983 року. Її розробили у Ліверморській лабораторії при університеті Каліфорнії. Загалом у США встигли виробити 650 таких бомб.

Одне з завдань нової національної стратегії Вашингтона - знизити роль ядерної зброї в обороні країни.

Що відомо про стратегію нацбезпеки США

Пентагон вбачає у Китаї "найсерйозніший виклик національній безпеці США" та "стратегічного конкурента", а Росію продовжує вважати "гострою загрозою".

"На відміну від Китаю, Росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія - це пряма та гостра загроза нашим інтересам та цінностям", - зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

США на кілька місяців раніше відправлять на бази Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі модернізовані термоядерні бомби B61-12. НАТО проводить навчання на фоні загроз ядерного удару з боку Росії.

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