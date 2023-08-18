США згодні на відправку винищувачів F-16 Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Данію та Нідерланди, що запити на відправку Україні винищувачів F-16 будуть схвалені одразу після завершення навчання українських пілотів.

Сполучені Штати Америки згодні на відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів, повідомила в ніч на п'ятницю, 18 серпня, агенція Reuters із посиланням на американського чиновника.

"Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять схвалення запитів на передачу Україні винищувачів F-16 після того, як пілоти пройдуть підготовку", - заявив чиновник агенції.

За його словами, Данія і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно звернулися за такими запевненнями до США. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данському та нідерландському колегам, запевнивши їх, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку США як передачі Україні винищувачів F-16, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться в листі Блінкена, копію якого має Reuters. За словами держсекретаря, схвалення запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання".

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Данія та Нідерланди обіцяють "скоро" конкретику щодо F-16

Згодом цю інформацію підтвердила Данія На Нідерланди.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра написав у соціальних мережах: "Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Тепер ми продовжимо обговорення цього питання з нашими європейськими партнерами".



Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен сказав агентству Ritzau: "Уряд неодноразово заявляв, що надання літаків є природним наступним кроком після навчання. Ми обговорюємо це з близькими союзниками, і я очікую, що незабаром ми зможемо бути більш конкретними в цьому питанні".

F-16 можуть з'явитися в небі України навесні

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат заявляв, що українські пілоти відправляться на навчання до європейських країн орієнтовно в кінці серпня. Тренування мають розпочатися в Данії та Нідерландах, а можливо також у Польщі та Румунії. Вони триватимуть щонайменше пів року.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україна зможе задіяти на фронті винищувачі навесні 2024 року. Офіційно надати ЗСУ винищувачі не зобов'язалася жодна держава, втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові дати F-16, і сподівається, що ті з'являться в небі України до квітня 2024 року.

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