США: Зеленський ніколи не просив надіслати іноземні війська

Володимир Зеленський ніколи не просив відправити в Україну іноземні війська, заявив представник адміністрації США Джон Кірбі, ще раз закликавши Конгрес розблокувати фінансування військової допомоги Києву.

Президент України Володимир Зеленський ніколи не просив відправити в Україну іноземні війська, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу для преси у вівторок, 5 березня. Однак український лідер просить дати ЗСУ "засоби і можливості", щоб протистояти російській агресії - і з цим Сполучені Штати мають Україні допомогти, наголосив він.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає в перспективі відправки західних сухопутних військ в Україну. А 5 березня він закликав країни ЄС "не бути боягузами" і підтримувати Київ, "не вводячи для себе жодних обмежень".

"Я не збираюся оцінювати слова президента Макрона. Він, безумовно, має повне право і можливість говорити за себе і свої погляди, - зазначив Кірбі. - Я можу тільки говорити від імені президента Байдена, нашого головнокомандувача. І президент чітко дав зрозуміти: ми проявили надзвичайно сильне лідерство, очолюючи міжнародні зусилля з підтримки України протягом останніх кількох років", - зауважив Кірбі. За його словами, допомога від Конгресу потрібна "просто зараз", щоб після схвалення додаткового фінансування, США могли б продовжити це "сильне лідерство і більше підтримати коаліцію з понад 50 країн, які об'єдналися для надання допомоги Україні".

Кірбі додав, що президент США Джо Байден "від самого початку війни чітко дав зрозуміти: ми не збираємося посилати американські війська битися в Україні".

Багато інших країн Заходу не підтримали ідею Макрона

Після заяви Макрона ідею відправки своїх військ в Україну відкинули Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що у НАТО немає планів відправки військ в Україну. Канада, яка теж є членом Північноатлантичного альянсу, заявила, що може теоретично розмістити військових в Україні, але тільки для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

Щодо військової допомоги США Україні, то, поки законопроєкт про її фінансування застряг у Конгресі, у Пентагоні розглядають можливість використання для цієї мети своїх власних резервів, загальний обсяг яких становить близько 4 мільярдів доларів.

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