  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен Фото: Kevin Wolf/REUTERS
КонфліктиСполучені Штати Америки

США засудили "варварські атаки РФ" на інфраструктуру України

Олександр Куницький
2 год. тому

Атаки РФ на енергетичну систему України є варварством, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. США підтримують "справедливий мир" для України, але РФ не зацікавлена в цьому, додав він.

https://p.dw.com/p/4KIhm

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудивнапади Росії на цивільну інфраструктуру України, назвавши їх варварськими. Про це він заявив у середу, 30 листопада, після зустрічі з главами МЗС країн НАТО в Бухаресті.

"Протягом останніх кількох тижнів Росія розбомбила понад третину енергетичної системи України, зануривши мільйони людей в холод. Це нові мішені президента Путіна. Він завдає їм сильних ударів. Таке жорстоке поводження з народом України є варварством ", - сказав цитує Блінкена агенція AFP.

За його словами, західні союзники створюють координаційну групу, аби синхронізувати підтримку для України щодо відновлення інфраструктури та надання систем протиповітряної оборони.

"Москва хоче перепочити і атакувати знову"

США, додав Білнкен, підтримують "необхідність справедливого і міцного миру" для України, але РФ не зацікавлена в цьому. "Жорстокі напади Росії на українських цивільних є останньою демонстрацією того, що президент Путін зараз не зацікавлений у дипломатії", - зазначив він.

Блінкен вважає, що РФ спробує втягнути Україну в заморожений конфлікт, "зафіксувати свої здобутки, відпочити та накопичити свої сили, а потім у якийсь момент знову атакувати".

Читайте також: Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Російський ракетний терор України

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударівпо Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти, заявив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков. По приміським районам та селам, за даними міністра, було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, по житлом будинкам - понад 1900, а також майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Тоді як по військовим об'єктам - понад 500.

З 10 жовтня під особливим прицілом РФ перебуває українська енергетична інфраструктура. За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України.

"Херсон може стати другим Маріуполем": люди про обстріли РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Суд, правосуддя

ЄС пропонує створити спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Політика7 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Збірка потягів "Ласточка" у Росії

Вихід з ринку і санкції: у РФ скорочують рух потягів Siemens

Вихід з ринку і санкції: у РФ скорочують рух потягів Siemens

Економіка29 листопада 2022 р.
Андрій Курков

Андрій Курков: Цій війні уже 313 років

Андрій Курков: Цій війні уже 313 років

Панорама29 листопада 2022 р.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier | Interview mit der Deutschen Welle 2022

Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Політика29 листопада 2022 р.
external

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Суспільство29 листопада 2022 р.06:24 хв.
external

Заборона Московського патріархату: що кажуть прихожани?

Заборона Московського патріархату: що кажуть прихожани?

Релігія29 листопада 2022 р.02:54 хв.
external

"Херсон може стати другим Маріуполем": люди про обстріли РФ

"Херсон може стати другим Маріуполем": люди про обстріли РФ

Суспільство29 листопада 2022 р.04:24 хв.
На головну сторінку