США засудили "варварські атаки РФ" на інфраструктуру України

Атаки РФ на енергетичну систему України є варварством, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. США підтримують "справедливий мир" для України, але РФ не зацікавлена в цьому, додав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудивнапади Росії на цивільну інфраструктуру України, назвавши їх варварськими. Про це він заявив у середу, 30 листопада, після зустрічі з главами МЗС країн НАТО в Бухаресті.

"Протягом останніх кількох тижнів Росія розбомбила понад третину енергетичної системи України, зануривши мільйони людей в холод. Це нові мішені президента Путіна. Він завдає їм сильних ударів. Таке жорстоке поводження з народом України є варварством ", - сказав цитує Блінкена агенція AFP.

За його словами, західні союзники створюють координаційну групу, аби синхронізувати підтримку для України щодо відновлення інфраструктури та надання систем протиповітряної оборони.

"Москва хоче перепочити і атакувати знову"

США, додав Білнкен, підтримують "необхідність справедливого і міцного миру" для України, але РФ не зацікавлена в цьому. "Жорстокі напади Росії на українських цивільних є останньою демонстрацією того, що президент Путін зараз не зацікавлений у дипломатії", - зазначив він.

Блінкен вважає, що РФ спробує втягнути Україну в заморожений конфлікт, "зафіксувати свої здобутки, відпочити та накопичити свої сили, а потім у якийсь момент знову атакувати".

Читайте також: Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Російський ракетний терор України

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударівпо Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти, заявив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков. По приміським районам та селам, за даними міністра, було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, по житлом будинкам - понад 1900, а також майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Тоді як по військовим об'єктам - понад 500.

З 10 жовтня під особливим прицілом РФ перебуває українська енергетична інфраструктура. За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України.