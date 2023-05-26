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Олександр Лукашенко і Володимир Путін у Москві, 6 квітня
Олександр Лукашенко і Володимир Путін у Москві, 6 квітняФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS
Конфлікти

США засудили переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Ліза Ламбрехт
51 хв. тому

Вашингтон різко засудив переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що переміщення тактичної ядерної зброї в Білорусь вже почалося.

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США рішуче засудили домовленість між Мінськом і Москвою про переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусь. "Це черговий приклад безвідповідальної поведінки, яку ми спостерігаємо з боку Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну", - заявив у четвер, 25 травня, речник Держдепартаменту Меттью Міллер.

Застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї проти України матиме "серйозні наслідки", застеріг він. При цьому у Вашингтоні поки що не бачать підстав переглядати готовність власних ядерних сил і не помітили жодних ознак того, що РФ має намір застосувати ядерну зброю. "Ми не бачимо приводу коригувати наш стратегічний ядерний потенціал", - зазначив Міллер.

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Початок переміщення зброї

Того ж дня кількома годинами раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві про початок переміщення російської тактичної  ядерної зброї  в його країну. "Треба було підготувати і місця зберігання, і інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося", - заявив він.

На запитання, чи російська тактична ядерна зброя вже перебуває на території Білорусі, Лукашенко відповів, що уточнить це після повернення в республіку.

Як повідомлялося, Москва вже передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї, і надала допомогу в переобладнанні білоруських літаків для застосування спеціальних боєприпасів. Білоруські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку в Росії.

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