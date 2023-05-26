США засудили переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Вашингтон різко засудив переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що переміщення тактичної ядерної зброї в Білорусь вже почалося.

США рішуче засудили домовленість між Мінськом і Москвою про переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусь. "Це черговий приклад безвідповідальної поведінки, яку ми спостерігаємо з боку Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну", - заявив у четвер, 25 травня, речник Держдепартаменту Меттью Міллер.

Застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї проти України матиме "серйозні наслідки", застеріг він. При цьому у Вашингтоні поки що не бачать підстав переглядати готовність власних ядерних сил і не помітили жодних ознак того, що РФ має намір застосувати ядерну зброю. "Ми не бачимо приводу коригувати наш стратегічний ядерний потенціал", - зазначив Міллер.

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Початок переміщення зброї

Того ж дня кількома годинами раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві про початок переміщення російської тактичної ядерної зброї в його країну. "Треба було підготувати і місця зберігання, і інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося", - заявив він.

На запитання, чи російська тактична ядерна зброя вже перебуває на території Білорусі, Лукашенко відповів, що уточнить це після повернення в республіку.

Як повідомлялося, Москва вже передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї, і надала допомогу в переобладнанні білоруських літаків для застосування спеціальних боєприпасів. Білоруські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку в Росії.