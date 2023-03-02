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Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч (внизу, праворуч) і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (внизу, ліворуч)
Міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотріча розкритикували в Держдепі США за заклики стерти палестинське містоФото: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa
ПолітикаСполучені Штати Америки

Заклик "стерти" місто: в США засудили міністра Ізраїля

Степан Смишляєв
19 хв. тому

У Вашингтоні назвали "огидним" заклик міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича "стерти" палестинське місто Хувара, в якому нещодавно сталися сутички між ізраїльтянами і палестинцями.

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У Державному департаменті США у середу, 1 березня, розкритикували міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотріча, який заявив, що необхідно "стерти" невелике палестинське місто Хувара на Західному березі ріки Йордан, повідомляє dpa.

"Так само, як ми засуджуємо підбурювання палестинців до насильства, ми засуджуємо ці провокаційні зауваження, які також є підбурюванням до насильства", - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, назвавши слова міністра "безвідповідальними" та "огидними".

Прайс закликав прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників "публічно і чітко відкинути ці коментарі".

Заворушення в Хуварі

Смотрич виступив з провокаційним коментарем щодо Хувари на тлі нещодавніх заворушень в цьому населенному пункті. У неділю, 26 лютого, там застрелили двох ізраїльтян у віці 20 і 22 років. Підозрюють, що це зробив палестинець. У відповідь ізраїльські поселенці почали погроми неподалік від місця нападу, поранивши сотні палестинців. Також були підпалені десятки будинків, магазинів і автомобілів.

Коментуючи ці події, міністр фінансів Ізраїлю, який також відповідає за розширення поселень на Західному березі, заявив: "Я вважаю, що Хувара має бути стерта". "Я вважаю, що держава Ізраїль має це зробити, але не дай Бог окремі люди", - додав він.

За оцінками Центрального бюро статистики Палестини, в Хуварі проживає близько 7,4 тисяч палестинців. Через населений пункт проходить центральна траса, якою щодня користується багато ізраїльських поселенців на півночі Західного берега, зауважує dpa.

Загострення між ізраїльтянами і палестинцями

Від початку року ситуація з безпекою в Ізраїлі та на палестинських територіях значно погіршилась: палестинці здійснили низку нападів у Східному Єрусалимі і інших населених пунктах, а ізраїльські солдати провели декілька рейдів на Західному березі річки Йордан. Унаслідок цих дій загинуло щонайменше 63 палестинців, зокрема цивільних, 13 ізраїльтян і одна українка. Також сторони конфлікту обмінялись декількома ракетними і авіаційними ударами.

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