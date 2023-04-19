США застерегли РФ не чіпати американські технології на ЗАЕС

Міністерство енергетики США закликало "Росатом" не чіпати на Запорізькій АЕС чутливі технології, що підлягають експортному контролю американського уряду.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), розташованій на окупованій російськими військами території України, містяться чутливі дані американського походження в сфері атомних технологій, повідомляє у середу, 19 квітня, американський телеканал CNN .

За його інформацією, 17 березня Управління з політики нерозповсюдження міністерства енергетики США надіслало керівництву "Росатома" лист із проханням "не чіпати" ці технічні дані, що підлягають експортному контролю з боку уряду США.

У міністерстві попередили "Росатом", що робота з цією американською ядерною технологією для будь-яких російських громадян або організацій є незаконною. Товари, програмне забезпечення та технології підлягають експортному контролю, якщо їхнє використання може завдати шкоди інтересам національної безпеки США.

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Інформація про те, чи надійшла з боку російської державної корпорації відповідь на це звернення, у статті не наводиться.

Управління з ядерної енергетики США сприяло довоєнній експлуатації ЗАЕС. У червні 2021 року там повідомили, що "допомогли впровадити нові процедури обслуговування та експлуатації реактора, які в підсумку мають зміцнити енергетичну безпеку" України.

Під час повномасштабної війни Росії через інтенсивні обстріли в районі ЗАЕС в Енергодарі Запорізької області - найбільшої атомної електростанції в Європі - її неодноразово відключали від енергетичної системи України, а на Заході виникали побоювання щодо можливої ядерної аварії.

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