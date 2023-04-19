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Запорізька атомна електростанція. Запорізька АЕС. ЗАЕС.
Запорізька атомна електростанціяФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
КонфліктиРосійська Федерація

США застерегли РФ не чіпати американські технології на ЗАЕС

Олександра Іванова
2 год. тому

Міністерство енергетики США закликало "Росатом" не чіпати на Запорізькій АЕС чутливі технології, що підлягають експортному контролю американського уряду.

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На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), розташованій на окупованій російськими військами території України, містяться чутливі дані американського походження в сфері атомних технологій, повідомляє у середу, 19 квітня, американський телеканал CNN.

За його інформацією, 17 березня Управління з політики нерозповсюдження міністерства енергетики США надіслало керівництву "Росатома" лист із проханням "не чіпати" ці технічні дані, що підлягають експортному контролю з боку уряду США.

У міністерстві попередили "Росатом", що робота з цією американською ядерною технологією для будь-яких російських громадян або організацій є незаконною. Товари, програмне забезпечення та технології підлягають експортному контролю, якщо їхнє використання може завдати шкоди інтересам національної безпеки США.

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Інформація про те, чи надійшла з боку російської державної корпорації відповідь на це звернення, у статті не наводиться.

Управління з ядерної енергетики США сприяло довоєнній експлуатації ЗАЕС. У червні 2021 року там повідомили, що "допомогли впровадити нові процедури обслуговування та експлуатації реактора, які в підсумку мають зміцнити енергетичну безпеку" України.

Під час повномасштабної війни Росії через інтенсивні обстріли в районі ЗАЕС в Енергодарі Запорізької області - найбільшої атомної електростанції в Європі - її неодноразово відключали від енергетичної системи України, а на Заході виникали побоювання щодо можливої ядерної аварії.

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