США запровадили санкції проти глави ПВК "Вагнер" у Малі

США запровадили санкції проти Івана Маслова за спроби ПВК "Вагнер" закупити через Малі міни, безпілотники і радари для війни проти України.

США запровадили санкції проти росіянина Івана Маслова - керівника найманців ПВК "Вагнер" у Малі - за ймовірну контрабанду зброї в Росію для війни проти України. "Є ознаки того, що "Група Вагнера" намагалася закупити системи озброєнь в іноземних постачальників і спрямувати цю зброю через Малі як третю сторону", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства фінансів США в четвер, 25 травня.

Зокрема, йдеться про спроби закупити через Малі міни, безпілотники, радари і контрбатарейні системи для використання у війні проти України, наголошується в документі. За даними Вашингтона, для здійснення транзиту найманці планували використовувати підроблені документи.

Як зазначають у міністерстві фінансів США, Маслов тісно співпрацював із малійською владою, щоб розширити присутність у країні російських найманців. Крім того, він організував зустрічі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з представниками низки африканських країн, а також просував інтереси Пригожина у видобувному секторі.

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"Присутність "Групи Вагнера" на африканському континенті є дестабілізуючою силою для будь-якої країни, яка дає змогу розмістити ресурси групи на їхній суверенній території", - наголосив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Санкції проти ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" упродовж кількох років розширює свою присутність в Африці. Російських найманців звинувачують у тортурах і вбивствах мирних жителів у кількох африканських державах. Сполучені Штати і Євросоюз внесли групу до санкційних списків як за порушення прав людини в Африці, так і за участь найманців у війні Росії проти України. Власник ПВК Євген Пригожин перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Японії.

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