США заперечують утилізацію необхідних Україні ракет ATACMS

Речник міноборони США заперечив дані про нібито планову утилізацію далекобійних ракет ATACMS зі складів Пентагону через закінчення терміну придатності, про що раніше писало видання Newsweek.

В американському міністерстві оборони (Пентагон) заперечили поширену в ЗМІ інформацію, що США нібито збираються утилізувати ракети ATACMS, у яких закінчується термін придатності.

"Я бачив ці повідомлення в пресі. Ми перевірили це, і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - заявив на брифінгу 4 січня речник Пентагону Пет Райдер.

Напередодні американське видання Newsweek написало, що на складах Пентагону є різні типи систем ATACMS і сотні ракет до них різного радіуса дії, які підлягають утилізації.

Протерміновані ракети - придатні

За словами Деніела Райса, який був спеціальним радником головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, немає жодних занепокоєнь щодо строку придатності цього типу ракет - вони дієздатні. Зі складів їх вилучають для заміни на сучаснішу та ефективнішу зброю. Водночас він наголосив, що ці ракети могли б мати вирішальне значення для військових зусиль України.

Інші експерти, до яких звернулося видання, зокрема колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, також підтвердили, що зброя з простроченим терміном використання - цілком придатна. На їхню думку, замість того, щоб витрачати державні гроші на утилізацію, доцільніше було би відправити її в Україну.

На брифінгу 4 січня Райдер не уточнив, чи передадуть ці ракети ЗСУ.

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ATACMS в Україні

За даними The New York Times, наразі США надали Україні близько 20 ракет ATACMS. Водночас за даними Reuters, на складах США є понад тисяча боєголовок, але "багато з них використовувалися в операціях США або зазнали модифікації".

Україна вперше застосувала ракети ATACMS під час атак на російські військові бази в окупованих Бердянську та Луганську в середині жовтня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ракети "добре себе зарекомендували".

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