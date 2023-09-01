США замовили Україні ще ракет "повітря-повітря" AMRAAM

Пентагон купляє для ЗСУ ракети, які використовують у системах ППО NASAMS і винищувачах F-16. США також планували встановити їх на українські МіГи.

Сполучені Штати Америки замовили в четвер, 31 серпня, в оборонної компанії Raytheon Missiles and Defense ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM для України. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони США (Пентагон).

За контрактом, загальна вартість якого 192 мільйони доларів, роботи мають бути завершені до 29 листопада 2024 року. 7,7 мільйона доларів на угоду будуть виділені з бюджету Ініціативи безпекової допомоги Україні на 2023 рік.

Ці ракети були модифіковані для використання в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі (ЗРК) NASAMS. Україна вже отримувала їх від партнерів для цих систем протиповітряної оборони (ППО).

Водночас основне призначення AMRAAM - озброєння американських винищувачів, зокрема F-16.

Весною видання Politico повідомляло, що США вивчають можливість інтеграції AMRAAM в українські винищувачі радянських часів МіГ.

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