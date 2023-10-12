США закликають ЄС використовувати активи РФ для помочі Києву
Високопосадовці США стали активніше закликати західні уряди використати заморожені активи Центрального банку Росії для допомоги Україні, пише The Washington Post (WP) із посиланням на свої джерела в четвер, 12 жовтня.
На банківських рахунках у західних країнах після вторгнення Росії в Україну заморозили близько 300 мільярдів доларів, але західні уряди не можуть просто так вилучити ці кошти та передати їх Україні, оскільки це обернеться юридичними проблемами і створить серйозні фінансові ризики, зазначає видання.
Переважна частина коштів зберігається на рахунках у Європі, і навіть найнаполегливіші прихильники передання їх Україні визнають, що в разі такого рішення на це піде більше року. Крім того, керівники європейських центробанків побоюються впливу такого рішення на їхню економіку, пише WP.
Україні можуть передати податки з доходів від активів РФ
Українські урядовці обговорюють варіант із використанням для допомоги коштів, отриманих у вигляді податків з доходів від цих активів. Ці надходження також можна буде використовувати як заставу для залучення великих сум від приватних інвесторів.
Напередодні Бельгія заявила про створення фонду в 1,7 мільярда євро на допомогу Україні - за рахунок податків з доходів, отриманих від реінвестування заморожених російських активів. На території Бельгії розташований європейський депозитарій Euroclear, в якому зберігається велика частина активів російського Цетробанку. Вдночас самі активи РФ на сотні мільярдів євро і відсотки з них залишаються недоторканними, оскільки не перебувають у віданні бельгійської влади.
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