США відповіли на ракетну провокацію КНДР

У тристоронніх навчаннях за участю Японії, Південної Кореї та США Пентагон підняв у повітря стратегічний бомбардувальник B-1B. Цьому передував пуск Пхеньяном балістичної ракети.

До спільних повітряних навчань Південної Кореї, США і Японії над водами навколо Корейського півострова у середу, 20 грудня, долучили американський бомбардувальник B-1B, повідомляє інформаційна агенція Yonhap.

Тристоронні навчання відбулися у відповідь на запуски Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) над водами на схід від південного острова Чеджудо, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї і Японії, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

У навчаннях також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K, американські F-16 і японські F-2, повідомили в JCS, хоча і не уточнили кількість розгорнутих бомбардувальників B-1B.

"Ці навчання були заплановані для посилення можливостей трьох країн реагувати на ядерні і ракетні загрози з боку Північної Кореї, зокрема на запуск твердопаливної МБР, і для демонстрації рішучої готовності до спільних дій у відповідь", - йдеться в заяві JCS. Вперше спільні повітряні навчання за участі США, Південної Кореї та Японії провели у жовтні.

Два ракетні пуски КНДР за 12 годин

Увечері 17 грудня КНДР здійснила запуск балістичної ракети малої дальності. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 570 кілометрів і впала в море.

Менш ніж за 12 годин Сеул і Токіо повідомили про новий запуск північнокорейської ракети. За даними японської берегової охорони, ця ракета за годину після запуску впала в море на захід від острова Хоккайдо. В КНДР заявили, що цей запуск став відповіддю на "ворожі дії" США та Республіки Корея.

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