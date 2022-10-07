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ПентагонФото: Liu Jie/Photoshot/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США заявили про ліквідацію двох бойовиків ІД у Сирії

Ганна Нєвєрова | Анастасія Шепелева
3 год. тому

CENTCOM заявив про ліквідацію заступника лідера ІД у Сирії і пов'язаного з ним учасника терористичного угруповання.

https://www.dw.com/uk/ssa-zaavili-pro-likvidaciu-dvoh-bojovikiv-id-u-sirii/a-63365798

США завдали авіаудару на півночі Сирії в четвер, 6 жовтня, внаслідок якого було вбито двох високопоставлених представників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), заявило американське Центральне командування збройних сил (CENTCOM). За його даними, йдеться про заступника лідера ІД у Сирії Абу-Хашума аль-Умаві і пов'язаного з ним високопоставленого члена ІД.

У CENTCOM повідомили, що, за попередніми оцінками, під час цієї операції мирні жителі не постраждали, так само, як і американські військовослужбовці.

"Ця атака послабить здатність ІД дестабілізувати регіон та атакувати наші сили та партнерів", - зазначив командувач CENTCOM Майкл Курілла, його слова наводяться у повідомленні.

Раніше CENTCOM повідомив, що в ніч з 5 на 6 жовтня під час вертолітного рейду був знищений інший високопоставлений представник ІД - Раккан Вахід аль-Шамрі.

Загибель інших ватажків ІД у Сирії

США очолюють міжнародну коаліцію у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". У липні американське міноборони повідомляло про вбивство ватажка ІД у Сирії Махера аль-Агаля. За даними Пентагону, він загинув внаслідок удару безпілотника на півночі країни.

На початку року в ході нічної операції США в Сирії був ліквідовний ватажок ІД Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші. Як повідомлялося, він здійснив самопідрив, вбивши також кількох членів своєї сім'ї, "включно з жінками та дітьми".

З того часу, як у березні 2019 року терористичне угруповання втратило контроль над останньою територією в Сирії, більшість бойовиків ІД, які залишилися, перейшли в підпілля. Вони продовжують атакувати курдських бойовиків та солдатів сирійської урядової армії зі сховищ, а також скоюють теракти в сусідньому Іраку.

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