США висилають з країни двох працівників посольства РФ

Двох співробітників російського посольства в США оголосили персонами нон грата. Це відповідь на аналогічний крок Росії, яка вислала у вересні двох американських дипломатів.

Державний департамент США оголосив про видворення з країни двох співробітників російського посольства у відповідь на аналогічні дії РФ.

"Держдепартамент не потерпить моделі поведінки російського уряду, що характеризується переслідуванням наших дипломатів", - йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства від 6 жовтня.

Своє рішення Держдеп назвав "чітким сигналом про те, що неприйнятні дії щодо співробітників посольства США в Москві матимуть наслідки".

Імена працівників російського посольства, яких вишлють зі Сполучених Штатів, та їхні посади не розкриваються.

У відповідь на висилку дипломатів посол Росії в США Анатолій Антонов назвав ці дії США актом "банальної помсти".

Висилка дипломатів США і справа проти Роберта Шонова

14 вересня міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата першого і другого секретарів посольства США в Москві Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна.

Їхні імена фігурують у звинуваченнях, пред'явлених Федеральною службою безпеки (ФСБ) колишньому співробітнику американського генерального консульства у Владивостоці Роберту Шонову, про затримання якого стало відомо в травні.

За твердженням ФСБ, Шонов за завданням співробітників посольства США збирав інформацію про перебіг війни РФ проти України, мобілізацію та протестну активність в Росії. Спецслужба опублікувала відео з "зізнаннями" обвинуваченого.

Шонову загрожує до восьми років позбавлення волі за статтею Кримінального кодексу РФ "співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою". Її додали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держдеп США раніше назвав звинувачення на адресу Шонова необґрунтованими.

Читайте також: Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин