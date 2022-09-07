США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

США провели випробувальний запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) наземного базування Minuteman III. Ракету було запущено близько 01:00 за місцевим часом (11.00 за київським часом) у середу, 7 вересня, з космодрому військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії.
"Мета програми випробувальних пусків МБР - продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування", - наголосив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. Ракета Minuteman III здатна нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення.
Американські офіційні особи заявили, що запуск був "оперативним випробуванням" і назвали його "рутинним".
Москву було проінформовано про випробування відповідно до російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) від 2011 року, зазначила американська сторона. Термін дії договору раніше було продовжено Вашингтоном та Москвою до 2026 року.