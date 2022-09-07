США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Мета програми випробувальних пусків МБР - продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування, наголосили у Пентагоні.

15 хв. тому 15 хв. тому

США провели випробувальний запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) наземного базування Minuteman III. Ракету було запущено близько 01:00 за місцевим часом (11.00 за київським часом) у середу, 7 вересня, з космодрому військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії.

"Мета програми випробувальних пусків МБР - продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування", - наголосив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. Ракета Minuteman III здатна нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення.

Американські офіційні особи заявили, що запуск був "оперативним випробуванням" і назвали його "рутинним".

Читайте також: У США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

Москву було поінформовано про випробування

Москву було проінформовано про випробування відповідно до російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) від 2011 року, зазначила американська сторона. Термін дії договору раніше було продовжено Вашингтоном та Москвою до 2026 року.

Читайте також: Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети

Навчальна бойова частина ракети, пролетівши 6760 кілометрів, вразила задану ціль на американському полігоні в районі Кваджалейна (Маршаллові острови) у центральній частині Тихого океану.

Це - друге подібне випробування за місяць. До цього запуск ракети Minuteman III відбувся 16 серпня. Спочатку він мав відбутися 4 серпня, але його відклали.

Читайте також: Берлін закликає світ до відмови від ядерної зброї