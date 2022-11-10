США відмовляють Україні в дронах Gray Eagle - ЗМІ

260-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 10 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 10 листопада (час київський).

++13:00++

Внаслідок обстрілів російською армією українських територій 9 листопада загинули п'ятеро цивільних у Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. 18 людей отримали поранення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:45++

Вибори в США: Байден сподівається на продовження політики підтримки України

Попри те, що більшість республіканців у Палаті представників США зможе блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, включно з допомогою Україні, президент США Джо Байден очікує на безперервне продовження підтримки Києва. "У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - наголосив він на пресконференції, коментуючи попередні результати американських виборів.

Президент США Джо Байден Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

При цьому Байден зазначив, що не йде на багато речей, які Україна хотіла би від США. Наприклад, він не дав американські літаки для прикриття українського неба. "Ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в третю світову війну, безпосередньо вступаючи в бойові дії", - пояснив він. Натомість США постачають Україні зенітні ракетні системи, але тільки малої дальності. "У HIMARS є два види ракет: одна, яка летить на понад 600 миль, і одна, яка летить близько 160 миль. Ми не дали їм жодної ракети на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США намагаються забезпечити Україну необхідним для "захисту та відповіді на те, що є найпотворнішою агресією, яка відбулася з часів Другої світової війни". "Тому я був би здивований, якби в лідера (республіканців Кевіна. - Ред.) Маккарті була більшість колег-республіканців, які сказали б, що вони не збираються фінансувати законні оборонні потреби України", - резюмував Байден.

++12:22++

США відмовляють Україні в дронах Gray Eagle - ЗМІ

США відмовляються надавати Україні розвідувально-ударні дрони MQ-1C Grey Eagle, щоби не погіршити відносини з Росією, заявило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За його даними, Київ уже кілька місяців просить про ці вдосконалені сучасні безпілотники, але міністерство оборони США відхиляє запит.

Там нібито побоюються, що це надішле Москві сигнал про те, що США дають озброєння, яке можна застосовувати для нанесення ударів по російській території. Крім того, низка американських чиновників побоюються, що технології можуть бути викрадені РФ, якщо апарат потрапить до російських військ. Представник компанії-виробника General Atomics підтвердив журналістам, що підприємству відомо про рішення Пентагона, але відмовився від подальших коментарів.

++11:57++

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові активно оборонятимуться, якщо Росія вирішить повторити наступ з території Білорусі. "З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, сухопутних військ, повітряних сил та ракетних військ і артилерії", - повідомили в генштабі.

Тим часом сама Білорусь внесла до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

++11:32++

В ISW не вважають відступ Росії з Херсона пасткою для ЗСУ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не вважають відсуп військ РФ з Херсона пасткою з метою заманити Збройні сили України (ЗСУ) у бої під містом.

Британські розвідники вважають, що РФ виводитиме війська з Херсона кількох днів, прикриваючись артилерійський вогнем. Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

На їхню думку, пріоритетом для російської армії є виведення сил через Дніпро та затримка українських військ, а не намагання повністю зупинити контрнаступ ЗСУ. Експерти прогнозують, що російське командування намагатиметься сповільнити просування українських військових, щоби забезпечити впорядкований відхід, а деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні. "Втім ці бої будуть засобом для досягнення мети виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - йдеться в щоденному звіті ISW, де зазначається, що відступ армії РФ є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів.

Тим часом військова розвідка міністерства оборони Великобританії зазначає у своєму щоденному зведенні, що через обмежену кількість пунктів переправи, військові РФ будуть вразливі при переході через Дніпро. "Відступаючи, російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, встановили міни, щоби сповільнити і затримати просування українських військ. Цілком ймовірно, що виведення військ відбуватиметься протягом декількох днів, при цьому оборонні позиції і артилерійський вогонь прикриватимуть сили, що відходять", - йдеться в ньому.

++11:03++

Генерал США: втрати РФ і України на війні - понад 100 тисяч солдатів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні були вбиті або поранені понад 100 000 російських солдатів. При цьому він додав, що "те ж саме, ймовірно, стосується і української сторони", повідомляє американське видання СNN. За офіційними даними української сторони, загальні бойові втрати РФ становлять понад 78 тисяч осіб. Про свої втрати Україна не повідомляє. Російська сторона також рідко коментує свої втрати. Востаннє це трапилось 21 вересня, в день оголошення мобілізації в РФ. Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що загинули менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

Виступаючи на економічному заході в Нью-Йорці, генерал Міллі також сказав, що під час війни загинули близько 40 тисяч цивільних. Організація Об'єднаних Націй верифікувала дані про понад шість тисяч загиблих цивільних в Україні. Тим часом агенція Reuters зазначає, що за оцінками української влади, тільки в окупованому Маріуполі на Донеччині могли загинути близько 80 тисяч осіб.

++10:38++

Президент США Джо Байден вважає, що співпраця та технічні відносини американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска з іншими країнами "заслуговують на те, щоб на них звернули увагу". "Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я не кажу цього. Я кажу, що це варте того, щоби до нього придивитися. І це все, що я скажу", - заявив він. Так Байден відповів на запитання журналіста про те, чи вважає Маска загрозою національній безпеці США та чи треба розслідувати його спільне придбання соціальної мережі Twitter із іноземними урядами, які включають саудівців.

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++10:17++

Путін відправить Лаврова на Балі, але може виступити онлайн на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це повідомили як у індонезійському уряді, так і в посольстві РФ у Джакарті.

Володимир Путін відправить на саміт лідерів G20 замість себе Сергія Лаврова Фото: Reuters/S. Karpukhin

"Уряд Індонезії поважає рішення російського уряду, яке сам президент Путін раніше пояснив президентові Джоко Відодо в дуже дружній телефонній розмові", - цитує Associated Press керівника відділу підтримки заходів G20. У посольстві РФ в Індонезії агентству AFP повідомили, що російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. "Програма президента Путіна ще опрацьовується, він може взяти участь віртуально", - сказали в там.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G20, на який його запросили попри те, що Україна не є членом Великої двадцятки. Найімовірніше, він долучиться до зустрічі віртуально. Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін також підтвердили особисту участь в саміті.

++09:50++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) прозвітували про ситуацію в регіонах:

Внаслідок нічних обстрілів армією РФ Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії у Нікополі постраждала 80-річна жінка. У місті пошкоджені газогін та лінії електропередач. Також електромережі понівечені в Червоногригорівській громаді. Про це повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

У Миколаєві внаслідок обстрілів міста російськими військами з реактивних систем залпового вогню "Смерч" 9 листопада одна людина отримала осколкові поранення. Обстріли пошкодили хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор. Про це пише голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харківщини з пораненнями був госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська. У Вовчанську обстріли пошкодили інфраструктурний об'єкт, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На Донеччині за минулу добу через російські обстріли загинули троє цивільних у Бахмуті та Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох убитих під час окупації громадян у Яровій. 12 людей вчора отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

++09:21++

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області, ймовірно, з комплексів С-300. "Вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що за минулу добу армія РФ обстрілювала Запорізьку область 71 раз. Під атакою опинилися 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. 11 об'єктів зруйновані. Внаслідок обстрілів одна людина була поранена.

++08:50++

Австрія надасть на підтримку України ще 10 мільйонів євро. Як повідомляють австрійські ЗМІ, про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо. Їхня зустріч пройшла під час кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй в Єгипті. За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.

++08:22++

Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".

Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.

"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.

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++07:50++

Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

++07:26++

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.