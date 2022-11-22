США виділили на допомогу Україні 4,5 мільярда доларів

272-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 22 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 листопада.

DW розповідає про події вівторка, 22 листопада (час київський).

++17.29++

Виплата Вашингтоном 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки Україні почнеться в найближчі тижні, заявила у вівторок міністерка фінансів США Джанет Єллен. Кошти, виділення яких було схвалено у вересні, буде спрямовано на "зміцнення економічної стабільності та підтримку основних державних служб" України, йдеться в заяві Єллен. Вона також закликала інших донорів збільшити і прискорити надання допомоги Україні.

++17.24++

Унаслідок російських ударів по багатоповерхівці в Торецьку й одному з мікрорайонів Часового Яру на Донеччині поранені щонайменше двоє людей, повідомив у Telegram голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Він написав, що Часів Яр і Торецьк уже неодноразово потрапляли під російські обстріли, і висловив упевненість, що російські атаки триватимуть. Кириленко закликав жителів евакуюватися і не наражати себе на невиправданий ризик.

++17.16++

Російськими ракетними ударами пошкоджено практично всі теплові та гідроелектростанції України, повідомив на брифінгу голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він нагадав, що минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої атаки російських окупантів, яка стала найбільшою за весь час. Близько 100 ракет випустила Росія в основному по підстанціях "Укренерго" та електростанціях, які виробляють електроенергію для українських споживачів. В день останньої масованої ракетної атаки було пошкоджено 15 об'єктів компанії, обладнання яких є складним та високотехнологічним, що вимагає часу для його полагодження. "Після останньої атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів", – підкреслив Кудрицький, цитують " Українськi новини". Також, за його словами, майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

++17.03++

У Куп'янську оголошено про підозру в колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 КК України) директорці ліцею, в якому було знайдено понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка. "Директорка ліцею стала головним "модератором" упровадження російської освіти", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. За даними слідства, перед початком навчального року підозрювана одержала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів. Крім того, щоб вчителі "мали можливість викладати" за російськими стандартами та методиками освіти, директорка ліцею направила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до Курська.

++16.57++

7-9 грудня у польському місті Жешув відбудеться міжнародний захід WORLD FOR UKRAINE SUMMIT під патронатом міністерства закордонних справ України. "Мета WORLD FOR UKRAINE SUMMIT - дослідити стан та проблемні аспекти міжнародної гуманітарної допомоги Україні, а також з'ясувати масштаби збитків, завданих нашій державі в результаті широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Проведення W4UA Summit сприятиме актуалізації та зміцненню наявних гуманітарних заходів та налагодженню співпраці між неурядовими організаціями, бізнесом та державними структурами", - йдеться у повідомленні МЗС України у вівторок. Програма саміту охоплюватиме шість тематичних зон, понад 50 панельних дискусій, чотири симпозіуми та низку інших тематичних заходів, поінформували в МЗС.

ПРокуратура

++16.50++

Луганська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження щодо військових РФ, які, імітуючи здачу в полон, відкрили вогонь по військовослужбовцях ЗСУ. На думку прокуратури, цей випадок свідчить про порушення законів та звичаїв війни. "За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївці Луганської області російські військові, імітуючи здачу в полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом", - повідомили у прокуратурі. У відомстві додали, що під час досудового розслідування буде вжито заходів щодо встановлення всіх обставин цієї події, а також надано правову оцінку всім його учасникам.

++16.30++

В анексованому Росією Криму оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки" в окремих районах. "З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень та об'єктах республіки з 20:00 22 листопада 2022 року до 20:00 7 грудня 2022 року діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки", - написав у Telegram так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. За його словами, рішення торкається території міських округів Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойського, Красноперекопськогоі Ленінського районів.

++15.59++

Велика щільність мінувань російськими військами на території Херсонської області є найбільшим викликом для відновлення електропостачання, заявив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. "Найбільший виклик - це рівень замінованості території. Є такі ділянки, де 1 квадратний метр потрібно розмінувати годину, а наші лінії - це десятки кілометрів. Працює велика кількість бригад - як саперів, так і енергетиків, які йдуть за ними слідом. Робота не переривається взагалі, щоб там, де вже можна лагодити, ми розпочали ремонти", - сказав він під час брифінгу у вівторок. Він також пояснив, що компанія сфокусувалася насамперед на відновленні тієї лінії електропередач, яку можна відновити найшвидше і яка забезпечить електропостачання області.

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Як цивільні на Київщині вчаться шукати міни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++15.39++

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку ЄС за надання чергового траншу макрофінансової допомоги. "Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 мільярда євро. Важливий внесок у стабільність напередодні складної зими. Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн за солідарність та підтримку. Очікуємо на схвалення програми макрофіну на 2023 в обсязі 18 мільярдів євро", - написав він у вівторок у Twitter.

++15.30++

Служба безпеки України затримала у Херсоні представника так званої виборчої комісії, який "вибивав голоси" за приєднання регіону до РФ, повідомили у спецслужбі. "Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проєкт. У разі незгоди зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду", - йдеться в повідомленні СБУ. Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав місцевій окупаційній адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту. За даними слідства, затриманий - місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і погодився на співпрацю з ними, за це його призначили на посаду з грошовим утриманням за рахунок агресора. "Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформують у СБУ.

Шольц: Треба бути готовими до подальшої ескалації війни

++15.18++

Німеччина має бути готова до подальшої ескалації ситуації в Україні, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в Берліні на економічній конференції, організованій газетою Süddeutsche Zeitung. "З огляду на розвиток війни та видимі і зростаючі невдачі Росії, ми повинні бути готові до ескалації", - зауважив він, цитує dpa. Він нагадав, що результатом уроку про необхідність нарощування оборонного потенціалу німецьких збройних сил стало створення оборонного фонду в розмірі 100 мільярдів євро. Крім того, Шольц запевнив, що Німеччина більше не впаде в економічну залежність від Росії, і закликав німецький бізнес до більш різноманітної співпраці з міжнародними партнерами.

++15.06++

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. "Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!" - написав він у Twitter у вівторок. За його даними, у Росії залишилось 119 ракет "Іскандер", або 13 відсотків у порівнянні з їхньою кількістю станом на початок повномасштабного вторгнення, 347 ракет ЗМ-55 "Онікс" (74 відсотки); 6 980 ракет С-300 (87 відсотків); 229 ракет "Калібр" (37 відсотків); 132 ракети Х-101 (50 відсотків); 150 ракет Х-555 (50 відсотків); 120 ракет Х-22/32 (32 відсотки); 356 ракет Х-35 (41 відсоток); 43 ракет Х-47M2 "Кінжал" (73 відсотки).

++14.57++

Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Тelegram. Як уточнив Федоров з посиланням на Центр національного спротиву, поплічники росіян розселені в двох пансіонатах Севастополя, де "зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності".

++14.46++

Прессекретар прокуратури баварського міста Ландсгут Мартін Штрунц (Martin Strunz) повідомив DW, що скандальна росіянка Юлія Прохорова лишається в ФРН і інформація від ЗМІ про її депортацію не відповідає дійсності.

"Депортації обвинуваченої не здійснювали, - підкреслив він. - Немає жодних підстав вважати, що обвинувачена збиралася покинути Німеччину". Прохорова прославилася у соцмережах через висловлювання на підтримку війни в Україні та випади на адресу українських біженців у Німеччині та Австрії.

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Розвідка Великобританії прокоментувала атаку на нафтовий термінал у Новоросійську

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Міноборони Великобританії у черговому огляді щодо війни в Україні у Twitter згадало про атаку на нафтовий термінал у Новоросійському порту поблизу бази Чорноморського флоту РФ, про яку 18 листопада повідомили російські та українські ЗМІ. Британське відомство нагадало, що ЧФ передислокував багато підводних човнів у Новоросійськ після удару по його базі в Севастополі влітку. "Російське командування, найімовірніше, занепокоєне у зв'язку із загрозою флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці кораблі доволі вразливі без супроводу і відіграють дедалі важливішу роль у постачанні російських військ в Україні після того, як у жовтні було пошкоджено Керченський міст", - вказується далі. На думку британського міноборони, будь-яка демонстрація спроможності України погрожувати Новоросійську стане черговим стратегічним викликом для Чорноморського флоту і ще більше підірве і без того ослаблений вплив РФ у Чорному морі.

Єврокомісія спрямує Україні ще 2,5 мільярда євро

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Єврокомісія надає ще 2,5 мільярда євро для України, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у Twitter. "Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

++13.19++

Один соціальний працівник загинув, ще дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги у школі міста Оріхів Запорізької області. "Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, уникаючи створення черг та скупчень людей, та наявності поряд обладнаних укриттів", - написав у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

РФ не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

++13.00++

Російських офіційних осіб не запросили на щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться в лютому 2023 року, заявив керівник форуму - німецький дипломат і колишній радник ексканцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen).

"Ми не надамо їм платформу для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - ЇХНІ голоси мають бути почуті та посилені", - написав Гойсґен у Twitter.

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МЗС викликає угорської посла через шарф Орбана із "Великою Угорщиною"

++12.40++

Київ викликає угорського посла через шарф прем'єр-міністра Віктора Орбана із зображенням карти "Великої Угорщини", на якій включено частину земель Румунії та України. "До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана. Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", - написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

++12.33++

Країнам НАТО, у яких є спільний кордон з Україною, потрібно думати про додаткову протиповітряну оборону (ППО). Про це заявив міністр закордонних справ країни Едгар Рінкевич, передає Delfi. Говорячи про нещодавній інцидент, коли на території Польщі поблизу з Україною ракета вбила двох людей, Рінкевич зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО слід замислитися про додаткову оборону неба.

В Ірані заявили про консультації з Україною щодо дронів

++12.15++

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило про взаємодію з Україною для "усунення непорозуміння" щодо початку масового виробництва безпілотників в Росії, про яке раніше повідомила американська газета The Washington Post. "Було зроблено важливі кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами у сфері оборони, і ця взаємодія продовжиться, щоб усувати будь-які непорозуміння з цього приводу", - наводить слова постпредставництва інформаційне агентство Ісламської Республіки (ІRNA). Зазначається, що Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України.

Також представництво Ірану при ООН стверджує, що з самого початку війни проти Україні має "чітку та незмінну позицію, наголошуючи, що всі держави-члени ООН мають повністю поважати цілі та принципи, закріплені у Статуті ООН, а також міжнародне право, включаючи повагу до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності".

Водночас Іран наголосив, що нині приділяє пріоритетну увагу розширенню оборонної співпраці з іншими країнами, так як п'ятирічне ембарго на експорт зброї щодо Ірану закінчилося у жовтні 2020 року.

++11.51++

Україна повернула 33 тіла загиблих військових, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. "Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять", - цитує Костенка пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл загиблих захисників України.

На Миколаївщині залишилися три окуповані населені пункти

++11.19++

Для повного звільнення Миколаївської області потрібно деокупувати три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. "У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоби ми юридично вийшли з "воюючої області", - сказав він у Facebook.

++11.00++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов поспілкуватися з футболістами збірної країни у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини", на якій включено частину земель Румунії та України. Зображені землі Угорське Королівство втратило згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року.

У МЗС Румунії вже відреагували на ситуацію, назвавши поведінку Орбана неприйнятною. В українському МЗС поки не коментували цю ситуацію.

++10.15++

СБУ проводить на Рівненщині обшуки у храмах УПЦ Московського патріархату - на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. У повідомленні спецслужби йдеться про те, що ці заходи проводять у рамках "протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі

++08.59++

Служба безпеки України завила про проведення "контррозвідувальних (безпекових) заходів" на території Києво-Печерської лаври для недопущення її використання як осередку "русского мира, повідомляє пресцентр спецслужби. "Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться у повідомленні.

Напередодні СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває під контролем Української православної церкви Московського патріархату.



++08.26++

Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше - 16 631), 6595 загинуло (6557). Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується в документі.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.

У організації зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою.

++08.05++

Російські війська вночі знову обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених", - написав він у Telegram.

++07.32++

Сили оборони України протягом минулої доби відбили атаки російських окупантів в районах 13 населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Українські військові також уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомили у генштабі.



Водночас протягом 21 листопада російські війська завдали дев'ять авіаційних та сім ракетних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню цивільної інфраструктури. Також росіяни й надалі проводили обстріли десятків населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

Литва передасть боєприпаси і підготує 1500 солдат ЗСУ

++07.00++

Литва планує продовжити підготовку українських військовослужбовців у 2023 році, повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас. "Литва продовжує підготовку українських солдат. Щойно закінчився черговий курс. Наступного року Литва навчатиме 1500 українських солдатів", - написав він у Twitter.

Також, за словами Анушаускаса, литовська Держрада оборони схвалила відправлення додаткових боєприпасів в Україну. Загалом Вільнюс вже надав Києву понад 640 мільйонів євро, з яких 232 мільйони євро на військову допомогу.

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Жертви тортур армії РФ на Херсонщині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video