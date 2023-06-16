США дають Україні ще 205 млн доларів гуманітарної допомоги
Сполучені Штати Америки виділяють 205 мільйонів доларів на нову гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляється у п'ятницю, 16 червня, в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена на сайті ДерждепартаментуСША.
"Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для народу України в рамках нашої підтримки тих, хто постраждав від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Росії проти України", - ідеться в заяві Блінкена.
Гуманітарна допомога США охоплює продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, медичне обслуговування та інше через міжнародних і неурядових партнерів, зазначається у заяві.
Виділення грошей "забезпечує подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнює щедрість країн, які приймають і підтримують біженців", зазначається в заяві Блінкена.
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ, наголошують у Держдепі, понад шість мільйонів біженців були змушені виїхати з України, понад п'ять мільйонів - стали внутрішньо переміщеними особами. Атаки Росії торкнулися ще мільйонів українців, які залишаються в країні.
Загалом обсяг гуманітарної допомоги, яку США надали Україні в 2023 фінансовому році, перевищив 605 мільйонів доларів. З лютого 2022 року США надали понад 2,1 мільярда доларів гуманітарної допомоги для українців як всередині України, так і за її межами, підсумовується в заяві.
Напередодні, 13 червня, Сполучені Штати оголосили про новий військовий пакет допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, сума військової допомоги вже перевищила 40 мільярда доларів.