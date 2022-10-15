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Україна отримає додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS
Фото: Tony Overman/AP/picture alliance
КонфліктиСполучені Штати Америки

США виділяють Україні новий пакет військдопомоги

Аліна Коломієць | Даниїл Сотников
8 хв. тому

В рамках нового пакета Україна отримає додаткові снаряди до HIMARS, 23 тисячі артилерійських снарядів, армійські бронемашини HMMWV, 500 високоточних артилерійських снарядів і багато іншого.

https://www.dw.com/uk/ssa-vidilaut-ukraini-novij-paket-vijskovoi-dopomogi/a-63450385

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйона доларів, повідомило міністерство оборони США в п'ятницю, 14 жовтня. Раніше відповідний меморандум підписав президент країни Джо Байден.

В рамках цього пакета Україна отримає додаткові снаряди до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 23 тисячі артилерійських боєприпасів, 500 високоточних артилерійських снарядів, 5000 дистанційних протитанкових мінних систем RAAM, 5000 одиниць протитанкового озброєння, понад 200 армійських бронемашин HMMWV, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, стрілецька зброя і більш як два мільйони набоїв до неї, а також медичне приладдя, уточнив Пентагон.

Новий пакет військової допомоги - для українського контрнаступу

"Для задоволення дедалі більших потреб України на полі бою Сполучені Штати будуть і надалі працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоб надати Україні ключові можливості", - підкреслили в американському міноборони.

Окремо Пентагон вказав на передачу Німеччиною Києву комплексів системи ППО IRIS-T, анонсовану Іспанією передачу чотирьох установок ЗРК HAWK для посилення ППО, а також інвестиції Норвегії, ФРН і Данії у виробництво гаубиць для ЗСУ у Словаччині.

З початку повномасштабної військової агресії Росії проти України США виділили Києву військову допомогу приблизно на 17,6 мільярда доларів, вказали в Пентагоні. У нинішню поставку не увійшли американські системи ППО, оскільки цей пакет призначений для підтримки українського контрнаступу, зазначає інформагентство Reuters.

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