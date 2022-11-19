США дають 20 мільйонів доларів ініціативі Grain from Ukraine

269-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 19 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 19 листопада (час київський).

++10:38++

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на війну в Україну.

"Продовження прихованих мобілізаційних зусиль та потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації разом із нинішнім осіннім призовом, імовірно, створюють суттєве навантаження на й без того перевантажений російський апарат формування збройних сил", - ідеться у щоденному звіті.

Аналітики пишуть, що "очевидно, російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля". Чергова хвиля мобілізації, на їхню думку, призведе до ще нижчої якості з підготовки і призовників, і строковиків. "Нова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті в Україну", - пишуть експерти.

++10:10++

Росія задовго до початку вторгнення в Україну накопичила запаси мікрочипів та інших технологій, необхідних для створення високоточних ракет, повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на звіт компанії Janes, яка займається військовою розвідкою.

За її даними, РФ почала в обхід санкцій запасатися технологіями ще кілька років тому. В компанії додають, що Росія збільшила виробництво крилатих ракет ще до початку повномасштабної війни проти України, а накопичені запаси необхідні їй для поповнення арсеналу, що виснажується.

++09:44++

Для наданих ЗСУ установок PhZ 2000 бракує запчастин - ЗМІ

Активному використанню в Україні німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 заважає відсутність замовлення запчастин до них. Попри те, що Німеччина передала для Збройних сил України 14 таких гаубиць, міністерство оборони ФРН не замовило вчасно запчастин, потрібних для їхньої підтримки в належному стані, пише тижневик Der Spiegel.

Panzerhaubitze 2000 Фото: Philipp Schulze/picture alliance

За даними видання, проблеми з гострою нестачею запчастин і деталей до цих систем яскраво унаочнила історія з ремонтом шести PhZ 2000, які доставили для цього в Литву. Через те, що запчастини до них не змогли надати ні Бундесвер, ні промислові підприємства, фахівцям довелося розібрати одну з цих установок і залишити її на деякий час у балтійській країні.

Служба з питань забезпечення й закупок Бундесверу надіслала запит у міноборони Німеччини з проханням негайно замовити запчастини ще кілька місяців тому, але досі так і не було відповідних вказівок. Так само через брак запчастин не можуть відкрити центр для обслуговування та ремонту озброєнь, який Німеччина планувала розмістити в Словаччині.

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++09:19++

У вересні-жовтні кількість ув'язнених у російських чоловічих виправних колоніях загального та суворого режиму скоротилася на понад 23 тисячі осіб. Так, якщо ще в серпні в колоніях утримували майже 349 тисяч осіб, то на початок листопада їхня кількість різко знизилась до 325 тисяч.

Видання "Медіазона" припускає, що скорочення пов'язане з вербуванням ув'язнених у приватну військову компанію "Вагнер" на війну в Україну. За підрахунками правозахисників, до кінця жовтня кількість ув'язнених, завербованих у "Вагнера", перевищила 20 тисяч осіб.

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++08:52++

Вночі російські солдати скерували з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" понад 60 снарядів по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Люди не постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні інформує, що вчора війська РФ били з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

++08:23++

США виділяють 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine

США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine (Зерно з України), яку український президент Володимир Зеленський оголосив на саміті Великої двадцятки цього тижня. USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй для сприяння додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу.

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++07:50++

18 листопада перший потяг вирушив з української столиці у деокупований Херсон. "У вагонах 200 пасажирів, які придбали "квитки до перемоги". Це спільній проєкт "Укрзалізниці та United24. Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад - по непарних", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++07:42++

Російські солдати завдали 18 листопада 10 авіаційних і 10 ракетних ударів, а також здійснили 42 обстріли української території з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Як повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), українські військові, серед іншого, вразили вчора російський засіб протиповітряної оборони.

Війська РФ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

++07:36++

На таврійському та південнобузькому напрямках ідуть бойові дії вздовж берегів Дніпра. Російські війська облаштовують оборонні рубежі з заглибленням в східному напрямку, здійснюють передислокацію підрозділів у зону максимального віддалення від району ураження українською артилерією. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

Вчора з реактивних систем залпового вогню і танків армія РФ обстрілювала, зокрема, річковий порт і житлові квартали Херсона.

Тим часом ЗСУ вразили район зосередження сил і техніки РФ на Кінбурнській косі, звідки росіяни обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.

++07:27++

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у Києві та 17 регіонах, повідомив у традиційному відеозверненні за підсумком доби президент України Володимир Зеленський. "Київщина й Київ, дуже важко - Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина", - сказав він.

Щодо ситуації на фронті, то, за його словами, наджорстокі бойові дії тривають на Донеччині. "Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, - справжні герої (…) На жодній з ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - сказав Зеленський.

++07:19++

У суботу аварійні відключення електроенергії не плануються - Укренерго

Сьогодні по всій Україні будуть застосовуватись планові відключення електроенергії. Водночас аварійні відключення не плануються, повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго". Графіки планових відключень складають та оприлюднюють обленерго,

"Обмеження споживання - це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - додали в компанії.

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