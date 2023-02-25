США виділять Україні ще 10 млрд доларів бюджетної підтримки

За словами держсекретаря США Блінкена, ця допомога гарантує, що український уряд зможе продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян.

Сполучені Штати Америки у річницю повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, оголосили про нову допомогу Україні на суму понад 10 мільярдів доларів. Кошти підуть на бюджетну підтримку та енергетичну допомогу після російських атак. Про це повідомляється в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена на сайті Держдепартаменту.

"Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти 9,9 мільярда доларів додаткової бюджетної підтримки уряду України", - ідеться в заяві Блінкена.

Держсекретар наголосив, що ця допомога є "вкрай важливою для України" та "гарантує, що український уряд зможе продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з охороною здоров’я, освітою та службою екстреної допомоги".

Окрім того, у заяві зазначається, що Держдеп працює з Конгресом, щоб надати Києву ще 250 мільйонів доларів на енергодопомогу. Це має дозволити задовольнити нагальні потреби України, включно з критичним обладнанням для електромереж.

"США залишаються відданими співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримати народ України та його зусилля побудувати процвітаюче, безпечне, демократичне та вільне майбутнє", - підсумовується в заяві.

Читайте також: Чи здатні мініелектростанції захистити енергосистему від наслідків російських атак

Перед цим, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, Сполучені Штати оголосили про новий військовий пакет допомоги Україні на суму два мільярда доларів. До нього ввійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники.

"Енергокораблі" проти блекауту To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video