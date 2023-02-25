США виділять Україні ще 10 млрд доларів бюджетної підтримки

"Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти 9,9 мільярда доларів додаткової бюджетної підтримки уряду України", - ідеться в заяві Блінкена.
Держсекретар наголосив, що ця допомога є "вкрай важливою для України" та "гарантує, що український уряд зможе продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з охороною здоров’я, освітою та службою екстреної допомоги".
Окрім того, у заяві зазначається, що Держдеп працює з Конгресом, щоб надати Києву ще 250 мільйонів доларів на енергодопомогу. Це має дозволити задовольнити нагальні потреби України, включно з критичним обладнанням для електромереж.
"США залишаються відданими співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримати народ України та його зусилля побудувати процвітаюче, безпечне, демократичне та вільне майбутнє", - підсумовується в заяві.
Перед цим, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, Сполучені Штати оголосили про новий військовий пакет допомоги Україні на суму два мільярда доларів. До нього ввійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники.