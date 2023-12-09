США ветували резолюцію РБ ООН про припинення вогню у Газі

13 членів РБ ООН проголосували за негайне припинення вогню, США скористалися правом вето, а Великобританія утрималася. Вашингтон наполягає на тому, що такі резолюції можуть підірвати дипломатичні зусилля.

Проєкт резолюції Ради Безпеки (РБ) ООНщодо негайного припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань знову провалився. За документ, внесений Об'єднаними Арабськими Еміратами, у п'ятницю, 8 грудня, проголосували 13 з 15 членів РБ, проте США наклали на нього вето. 15-й член найвищого органу ООН, Великобританія, утримався.

Раніше такі пропозиції також провалювалися через протидію США, які завжди підтримували Ізраїль і заявляли, що такі резолюції можуть поставити під загрозу дипломатичні зусилля. Заступник постійного представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, відірваним від реальності: "Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, яке лише посіє насіння для наступної війни".

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Глибоке розчарування блокадою з боку США

ОАЕ, які подали проєкт резолюції, висловили своє "глибоке розчарування" блокадою з боку США, які мають право вето як один з п'яти постійних членів РБ ООН. Представник Палестинської автономії в ООН Ріяд Мансур заявив про "жахливий день для Ради Безпеки".

Натомість посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан подякував США за вето. США і президент США Джо Байден "твердо стоятимуть на нашому боці".

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Раду Безпеки ООН підтримати гуманітарне припинення вогню, пославшись на статтю 99 Статуту ООН. Ця стаття дозволяє генеральному секретареві "звертати увагу Ради Безпеки на будь-які проблеми, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного миру та безпеки" і, за даними ООН, не застосовувалася вже кілька десятиліть.

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 17,5 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.