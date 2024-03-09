CNN: США у 2022-у готувалися до ядерного удару РФ по Україні

США наприкінці 2022 року почали "ретельну підготовку" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю, повідомило видання CNN з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому.

Сполучені Штати Америки наприкінці 2022 року почали "ретельну підготовку" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю. Про це у суботу, 9 березня, повідомило видання CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників з Білого дому.

За їхніми словами, адміністрація президента США Джо Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. "Це те, що нам показав конфлікт, тому ми вірили, і я вважаю, що це наше право - ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося", - зазначив один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Білий дім оцінював імовірність ядерного удару за допомогою сукупності подій, аналізу та "надзвичайно чутливих нових розвідданих".

Страх був не просто гіпотетичним

Як зазначив інший високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, страх "був не просто гіпотетичним - він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали". "Ми повинні були спланувати так, щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця подія, яка вже не є неймовірною, дійсно відбудеться", - зазначив він.

Також в матеріалі CNN йдеться про те, що з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій. Це робилося "на випадок або за дуже чітких ознак того, що вони збираються щось зробити, атакувати за допомогою ядерної зброї або якби вони просто це зробили, як би ми відповіли, як би ми спробували запобігти цьому чи стримати це", заявив чиновник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про підтримку Європою України, не виключив навіть розгортання наземних військ там, зокрема французьких солдатів.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до Федеральних зборів РФ заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

Проте США поки не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і продовжуватимуть уважно стежити за цим, про що заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.