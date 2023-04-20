G7 розглядає майже повну заборону експорту до Росії – ЗМІ

За даними Bloomberg, деякі з ключових союзників України, зокрема США, розглядають можливість запровадження повної заборони на більшу частину експорту до Росії.

Деякі з ключових союзників України, включно з США, розглядають можливість запровадження повної заборони на більшу частину експорту до Росії, що потенційно може стати значним посиленням економічного тиску на Кремль. Про це у четвер, 20 квітня, пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

За даними співрозмовників видання, представники країн Великої сімки (G7) обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів групиу Японії в травні. Зокрема, розглядається варіант залучення до обмеження країн-членів Європейського Союзу. Втім, така пропозиція ще обговорюється і може змінитися, зазначають співрозмовники видання.

Підхід, який обговорюється, переверне існуючий режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонений, а існуватимуть лише окремі винятки. Зараз же весь експорт дозволений, якщо він не підпадає під санкції.

Виняток становитимуть ліки та продукти

Як стверджує одне з джерел, у разі ухвалення відповідного рішення, імовірно, що виняток становитимуть ліки і сільськогосподарська продукція, включно з продуктами харчування.

Втім, як пише видання, існують потенційно серйозні перешкоди на шляху до імплементації такого рішення. Щоб обмеження набуло чинності в ЄС, його мають запровадити усі країни-члени, а це спричинить запеклі дебати з огляду на ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які досі експортують товари до Росії, а також ризик помсти з боку Москви.

Експорт до РФ оцінюють в 66 мільярдів доларів

Нинішні санкції майже вдвічі знизили вартість експорту з ЄС та G7 до Росії, причому обмеження стосуються всього - від електроніки до предметів розкоші. За даними женевського Моніторингу торговельних даних (Trade Data Monitor), товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до Росії, оцінюються у 66 мільярдів доларів.

Члени G7 стурбовані тим, що це занадто велика вигода для економіки Росії. Особливо тоді, коли Москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни. За даними Моніторингу торговельних даних, Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до Росії.

Заборона експорту може зблизити РФ з КНР

Як зазначає видання, європейські країни і далі купують у Москви, зокрема, паладій, мідь, залізо і нікель. Водночас існує побоювання, що майже повна заборона експорту до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм, оскільки вона шукає альтернативи підсанкційним товарам.

Посилення зусиль щодо обмеження економічного впливу РФ, ймовірно, стане ключовим питанням на саміті G7, пише Bloomberg. Очікується, що лідери країн також досягнуть прогресу щодо механізму відстеження російських діамантів, що в кінцевому підсумку відкриє шлях до обмежень на торгівлю.