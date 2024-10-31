США та Південна Корея закликали КНДР вивести війська з Росії

Звернення за допомогою до КНДР свідчить про великі проблеми Росії, переконаний очільник Пентагону Ллойд Остін. Та, на його думку, навіть з такою допомогою РФ не переможе у війні, яку розв'язала проти України.

Міністр оборони США Ллойд Остін та очільник оборонного відомства Південної Кореї Кім Йонг Хьон закликали Кремль "змінити курс", а очільника КНДР Кім Чен Ина - "негайно вивести війська" Північної Кореї, які були перекинути на територію Росії. Відповідні заяви очільники оборонних відоств зробили після перемовин, що мали місце у Пентагоні у середу, 30 жовтня.

Остін, зокрема повторив, що, за даними США, Північна Корея передислокувала в РФ близько 10 тисяч військових. Деякі з них вже були переміщені ближче до України, і їх забезпечують російською формою і спорядженням.

"Я дедалі більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області, поблизу кордону з Україною", - сказав очільник Пентагону., цитує пресслужба відомства. Він додав, що звернення за такою допомогою до КНДР "лише підкреслює те, скільки проблем він (Володимир Путін. - Ред.) має".

"Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї", - наголосив Остін. На брифінгу для преси глава Пентагону також закликав керівництво КНДР вивести свої війська з Росії та "припинити свою потенційно дестабілізуючу поведінку як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і на європейському театрі воєнних дій".

Читайте також: Солдати з КНДР будуть залучені до участі у війні проти України у листопаді - Кислиця

Кім Йонг Хьон також закликав до виведення військ та засудив порушення Північною Кореєю і Росією порядку, заснованого на правилах. За його словами, очільник КНДР відправив своїх військових у Росію як "гарматне м'ясо".

Реагування на дії РФ і КНДР обговорили Сирський і Каволі

Між тим, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в дописі у соцмережах повідомив про проведену телефону розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Під час розмови генерали обмінялися думками щодо "невідкладного та жорсткого реагування" міжнародної спільноти на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Росії.

Читайте також: Зеленський невдоволений реакцією світу на солдатів КНДР у РФ