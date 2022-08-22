США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

Сполучені Штати Америки та Південна Корея на тлі зростання напруженості на Корейському півострові розпочали найбільші за останні п'ять років спільні військові навчання Ulchi Freedom Shield (UFS), повідомляє агенція dpa у понеділок, 22 серпня. Вони триватимуть до першого вересня.
Представник міністерства оборони Південної Кореї підтвердив, що навчання почалися за планом, але не повідомив подробиць про те, скільки солдатів задіяно та яка військова техніка використовується.
Під час UFS, за даними південнокорейського видання Yonhap, передбачені командно-штабні навчання з комп'ютерним моделюванням, польові тренування та навчання цивільної оборони. Перший блок навчань включає навчання з відбиття атак Північної Кореї та захист агломерації Сеула, другий - контратаки.
Окрім того, за даними видання, передбачається відпрацювання таких сценаріїв, як виявлення вибухівхи на атомних електростанціях, пожежа на підприємстві напівпровідників, виведення з ладу банківської мережі, теракти в аеропортах і атаки безпілотників.
Останніми роками США та Південна Корея скорочували масштаби навчань або повністю їх скасовували з дипломатичних причин. Літні маневри 2018 року було скасовано, щоб підвищити шанси на переговори щодо ядерної програми КНДР. Однак переговори зайшли в "глухий кут" після саміту США і Північної Кореї у лютому 2019 року у В’єтнамі.
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КНДР випробовує ракети і "готова до конфронтації зі США"
Напруженість у регіоні загострилася цьогоріч. 17 серпня Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря, а з початку року, як пише агенція AP, випробувала вже понад 30 ракет, зокрема й міжконтинентальні балістичні ракети.
Наприкінці липня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до конфронтації з США і може мобілізувати свої ядерні засоби стримування.
За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський