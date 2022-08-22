США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

Сполучені Штати Америки та Південна Корея на тлі зростання напруженості на Корейському півострові розпочали найбільші за останні п'ять років спільні військові навчання Ulchi Freedom Shield (UFS), повідомляє агенція dpa у понеділок, 22 серпня. Вони триватимуть до першого вересня.

Представник міністерства оборони Південної Кореї підтвердив, що навчання почалися за планом, але не повідомив подробиць про те, скільки солдатів задіяно та яка військова техніка використовується.

Під час UFS, за даними південнокорейського видання Yonhap, передбачені командно-штабні навчання з комп'ютерним моделюванням, польові тренування та навчання цивільної оборони. Перший блок навчань включає навчання з відбиття атак Північної Кореї та захист агломерації Сеула, другий - контратаки.

Окрім того, за даними видання, передбачається відпрацювання таких сценаріїв, як виявлення вибухівхи на атомних електростанціях, пожежа на підприємстві напівпровідників, виведення з ладу банківської мережі, теракти в аеропортах і атаки безпілотників.

Останніми роками США та Південна Корея скорочували масштаби навчань або повністю їх скасовували з дипломатичних причин. Літні маневри 2018 року було скасовано, щоб підвищити шанси на переговори щодо ядерної програми КНДР. Однак переговори зайшли в "глухий кут" після саміту США і Північної Кореї у лютому 2019 року у В’єтнамі.

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КНДР випробовує ракети і "готова до конфронтації зі США"

Напруженість у регіоні загострилася цьогоріч. 17 серпня Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря, а з початку року, як пише агенція AP, випробувала вже понад 30 ракет, зокрема й міжконтинентальні балістичні ракети.

Наприкінці липня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до конфронтації з США і може мобілізувати свої ядерні засоби стримування.

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї.

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