США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков

На модернізацію українських портів, пунктів пропуску і залізниці з метою покращення експортних можливостей України Вашингтон готовий виділіти майже 700 мільйонів доларів, повідомив міністр Кубраков.

Сполучені Штати мають намір виділити майже 700 мільйонів доларів на модернізацію українських портів, пунктів пропуску і залізниці, про що повідомив у вівторок, 17 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі зі спецпредставницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Києві.

"Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже $700 млн", - написав Кубраков на своїй Facebook-сторінці .

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За словами українського урядовця, під час зустрічі з американською делегацією також обговорювались питання залучення інвестицій у відновлення постраждалих унаслідок російських обстрілів об'єктів енергетичної мережі та муніципальної інфраструктури.

Для України досі актуальним залишається питання розмінування та розвитку агросектору, додав міністр. Також уже створено спільну робочу групу з напрацювання моделі співпраці для переходу до реалізації конкретних проєктів, пояснив він.

"Готовий обговорювати кожен цент американської допомоги та інвестиції. Упевнений, що підзвітність і прозорість процесів мотивуватимуть приватний сектор долучитися до масштабних процесів відновлення", - зазначив Кубраков.

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Останнім часом українська портова інфраструктура зазнає регулярних російських ударів з повітря - війська РФ активно обстрілюють українські порти та припортові об’єкти крилатими ракетами різних типів та дронами, що значно послабило український експортний потенціал, зокрема можливості вивозу на світовий ринок агропродукції з України.