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ПолітикаПольща

США продадуть Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд

Ольга Журавльова | Олександр Дельфінов
4 год. тому

Міноборони США схвалило угоду про продаж бойової техніки Польщі. Йдеться про основні гелікоптери американської армії Apache.

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Бойові вертольоти Apache
Бойові вертольоти Apache Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Міністерство оборони США схвалило продаж Польщі бойових гелікоптерів типу Apache на суму 12 мільярдів доларів. Угода включатиме 96 гелікоптерів і необхідне спорядження, повідомили в Агентстві з оборонної співпраці та безпеки в Пентагоні в понеділок, 21 серпня.

Як наголошується в повідомленні, угода з постачання озброєнь до Польщі підвищить безпеку цього союзника США по НАТО і збільшить його здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам.

"До завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі армія США надаватиме нам гелікоптери Apache з власних ресурсів", - уточнив у соцмережі Х польський міністр оборони Маріуш Блащак. 

Варшава звернулася до США з проханням про придбання бойових гелікоптерів Apache у 2022 році.

Польща має намір збільшити свої оборонні витрати щороку до чотирьох відсотків ВВП, що вдвічі перевищує встановлений на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році цільовий показник у два відсотка ВВП на оборонні витрати для країн Альянсу.

Вироблені корпорацією Boeing гелікоптери типу Apache використовуються з 1980-х років, зараз це основні бойові гелікоптери армії США.

Найбільший за 30 років військовий парад у Польщі

15 серпня у Варшаві пройшов найбільший за 30 років військовий парад, у якому брали участь 2000 польських військовослужбовців, проїхали 200 бойових машин, серед них американські танки Abrams та південнокорейські K2, у небо піднялися гелікоптери Black Hawk та винищувачі F-16.

Парад мав продемонструвати результати модернізації польських збройних сил, розпочатої після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. 2023 року, згідно з даними міноборони, Варшава виділила на це майже 140 мільярдів злотих (приблизно 31,5 мільярда євро).

Раніше, 13 серпня, глава міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у Варшаві розраховують зміцнити східний фланг державного кордону закупленими у США озброєннями, зокрема бойовими гелікоптерами Apache та танками Abrams.

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