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ПолітикаСполучені Штати Америки

США повернулися в ЮНЕСКО

Даниїл Сотников
50 хв. тому

Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО за президентства Дональда Трампа в 2017 році. Тепер Вашингтон повертається в організацію та погасить перед нею борг у понад пів мільярда доларів за членськими внесками.

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ЮНЕСКО
ЮНЕСКОФото: Alain Jocard/AFP/dpa/picture alliance

Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в ЮНЕСКО (спеціалізовану установу Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури) після п'ятирічної відсутності.  Про це повідомила генеральна директорка організації Одрі Азуле у вівторок, 11 липня. Офіційна церемонія повернення очікується наприкінці липня.

У грудні минулого року Конгрес США схвалив виділення понад пів мільярда доларів на погашення боргу за членськими внесками, щоби знову вступити до ЮНЕСКО. Як зазначає агентство Associated Press, таке рішення ухвалили через побоювання, що Китай займе місце США як лідера організації. 

Після повернення США до ЮНЕСКО входять 194 країни. 

США вийшли з ЮНЕСКО через "антиізраїльську позицію"

Після того як Палестинська автономія стала повноправним членом ЮНЕСКО в 2011 році, адміністрація президента Барака Обами припинила фінансування організації.

У жовтні 2017 року за президентства Дональда Трампа США, звинувативши ЮНЕСКО в "антиізраїльській позиції", заявили про вихід з агентства. Незабаром після цього Ізраїль теж повідомив, що залишає ЮНЕСКО.

У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Державному департаменту США, що не виступатиме проти повернення Вашингтона в організацію. 

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