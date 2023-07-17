США пообіцяли Україні гумдопомоги на пів мільярда доларів

Гуманітарну допомогу на суму понад 500 мільйонів доларів отримає Україна від США. Про це у понеділок, 17 липня, оголосила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час свого візиту до України.

Допомога, яка надаватиметься через Організацію Об'єднаних Націй (ООН) та інші неурядові організації-партнери, посилить підтримку внутрішньо переміщених осіб або тих, хто іншим чином постраждав від війни, шляхом надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та безпечної питної води, йдеться у заяві USAID, цитує Reuters.

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Пауер також повідомила, що в понеділок вона передала додаткове обладнання на суму 2,3 мільйона доларів, щоб допомогти українській Державній службі з надзвичайих ситуацій відновити пошкодження, завдані російськими військами критично важливим об'єктам інфраструктури України. "Ми бачимо, що відбувається в Україні. Росія продовжує спалювати, а Україна продовжує відбудовувати. Це наш привілей... підтримувати наших українських партнерів у цій відбудові", - сказала Пауер.

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Вона також висловила "глибоке занепокоєння" рішенням Росії призупинити свою участь в угоді, яка дозволяв експорт зерна з України Чорним морем протягом останнього року. "Це безрозсудне рішення, яке матиме глибокі гуманітарні наслідки, і це ще один приклад російської черствості та зневаги до людських життів і засобів до існування не лише тут, в Україні, але й в усьому світі", - заявила Пауер.

Під час свого візиту до України Пауер зустрінеться з урядовцями, фермерами, енергетиками та групами реагування на надзвичайні ситуації, а також відвідає партнерів USAID, які надають гуманітарну допомогу.

За даними ООН, з моменту вторгнення Росії в Україну було вбито понад 9 тисяч цивільних осіб і ще 16 тисяч отримали поранення, а в Європі налічується близько шести мільйонів українських біженців.

Всього Сполучені Штати надали Україні понад 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги з початку війни, в тому числі понад 1,9 мільярда доларів через USAID.