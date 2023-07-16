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КонфліктиСполучені Штати Америки

США, Південна Корея та Японія провели протиракетні навчання

Олександр Куницький | Жан Рофе
13 хв. тому

Під час маневрів у Японському морі кораблі ВМС США, Південної Кореї та Японії відпрацювали оборону на випадок ракетного пуску КНДР. Минулого разу подібні навчання відбулися у квітні.

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Південна Корея, США та Японія проводять навчання в Японському морі
Есмінці ВМС Південної Кореї, США та Японії в Японському морі (фото з архіву)Фото: South Korea Defense Ministry/AP/picture alliance

Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія в неділю, 16 липня, провели спільні військово-морські навчання з протиракетної оборони, щоб протистояти дедалі більшим ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР, повідомили південнокорейські військово-морські сили.

В маневрах, що пройшли в міжнародних водах Японського моря, брали участь три есмінці - по одному від кожної країни - оснащені американською корабельною багатофункціональною інформаційно-керуючою системою Aegis, зауважили у ВМС Південної Кореї. Під час навчань відпрацьовувалися дії союзників у відповідь на запуск балістичної ракети КНДР, політ якої було змодельовано за допомогою комп'ютера, повідомили військові.

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Союзники обіцяють "ефективно реагувати" на погрози КНДР

"Ці навчання дозволили розширити можливості наших збройних сил щодо реагування на балістичні ракети та зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Південною Кореєю, США та Японією", - цитує представника ВМС південнокорейське інформагентство Yonhap. "Ми ефективно реагуватимемо на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї через потужну систему реагування наших військових і тристороннього співробітництва", - сказав він.

Минулого разу подібнітристоронні навчання відбулися у квітні. Крім того, 13 липня Південна Корея та США провели спільні військово-повітряні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-52H.

Нагадаємо, 12 липня КНДР провела черговий запуск своєї найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18.

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