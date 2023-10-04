США передали Україні мільйон набоїв, конфіскованих у Ірану

США передали Україні 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм. Вони були конфісковані з суден, якими Іран намагався передати їх хуситам у Ємені.

Уряд Сполучених Штатів Америки 2 жовтня передав українським збройним силам близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм. Про це у середу, 4 жовтня, повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року через цивільні позови міністерства юстиції щодо конфіскації проти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану, повідомили у командуванні.

"Ці боєприпаси спочатку були вилучені Військово-морськими силами Центрального командування ЗС США з транзитного бездержавного судна MARWAN 1 9 грудня 2022 року. Боєприпаси передавались від КВІР хуситам у Ємені з порушенням Резолюції 2216 Ради безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

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Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як законно відправити Україні вилучену зброю, що зберігається на складах CENTCOM на Близькому Сході, зазначає CNN.

За останній рік ВМС США вилучили тисячі іранських автоматів і більше мільйона набоїв із суден, які Іран використовував для доставки зброї Ємену. Конфіскації, які США часто здійснюють спільно з регіональними партнерськими силами, спрямовані на невеликі судна без громадянства на маршрутах, які історично використовувалися для контрабанди зброї хуситам у Ємені.

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Нагадаємо, у Ємені з 2015 року триває громадянська війна. Іран підтримує хуситів - повстанське угруповання, яке скинуло уряд на початку війни. Їм протистоїть коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією, яку підтримує США.