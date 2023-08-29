США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Пакет на суму 250 мільйонів доларів включатиме обладнання для розмінування, зенітні ракети та снаряди, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

США у вівторок, 29 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, пакет допомоги включатиме ракети ППО AIM-9M, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 105-мм і 155-мм артснаряди, обладнання для розмінування, протитанкові комплекси Javelin і ракети до них, а також понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

"Росія розпочала цю війну і може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть єдиними з Україною стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США.

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