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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Пакет на суму 250 мільйонів доларів включатиме обладнання для розмінування, зенітні ракети та снаряди, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Javelin для України (архівне фото)
Javelin для України (архівне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

США у вівторок, 29 серпня, оголосили  новий пакетвійськової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, пакет допомоги включатиме ракети ППО AIM-9M, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 105-мм і 155-мм артснаряди, обладнання для розмінування, протитанкові комплекси Javelin і ракети до них, а також понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

"Росія розпочала цю війну і може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть єдиними з Україною стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США. 

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Заява на сайті Держдепартаменту СЩА

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