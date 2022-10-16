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Джанет Єллен
Джанет ЄлленФото: Sonny Tumbelaka/AFP via Getty Images
ЕкономікаСполучені Штати Америки

США очікують від ЄС більше фіндопомоги для України - WP

Аліна Коломієць
4 год. тому

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликає міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які надходять до України.

https://www.dw.com/uk/ssa-ocikuut-vid-es-bilse-findopomogi-dla-ukraini-wp/a-63454560

Між Сполученими Штатами та їхніми західними союзниками зростає напруженість через погіршення стану економіки України. У зв'язку з цим американські чиновники спонукають Європейський Союз збільшити фінансову допомогу країні, пише видання The Washington Post.

Кілька разів цього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала своїх міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які надходять до України.

Також вона підняла це питання, за даними джерел видання, на приватній зустрічі цього тижня в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом і єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні. Ще раз Єллен наголосила на цьому на зустрічі всіх міністрів фінансів ЄС.

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля - як для того, щоб допомогти Україні продовжувати надання основних державних послуг, так і для того, щоб допомогти Україні розпочати будівництво та відновлення", - сказала Єллен у вівторок.

У середу Єллен знову наголосила на необхідності швидкого надання прямих грошових грантів Україні, а не кредитів, які потрібно повертати. The Washington Post зазначає, що коментарі Єллен були тонко завуальованим натяком у бік ЄС, який значну частку своєї допомоги для України надає у вигляді кредитів.

Україні загрожує гіперінфляція

Згідно з новими прогнозами Світового банку, цьогоріч валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться на 35 відсотків, а українські урядовці застерігають, що на початку наступного року темпи інфляції можуть сягнути 40 відсотків. Такі темпи зростання цін близькі до того, що серед економістів визначається як "гіперінфляція".

Крім того, через війну в Україні стрімко скоротилися обсяги експорту, податкових надходжень, мільйони людей були змушені виїхали з країни, а російські удари пошкодили критично важливу інфраструктуру, включно з електромережею, зазначає видання.

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В ЄС відкидають закиди щодо недостатньої допомоги Україні

Натомість речниця Європейської комісії Нуйтс Верле рішуче відкинула закиди в тому, що ЄС не квапиться з наданням допомоги Україні або надає таку допомогу неналежним чином. Загальний обсяг зобов’язань "команди Європи" - тобто не лише ЄС, а як його країни-члени, так і фінансові установи, як-от Європейський інвестиційний банк - становить приблизно 19 мільярдів євро, аргументувала вона.

Єврокомісія також зобов’язується виділити Україні 10,2 мільярда євро екстреної економічної підтримки до кінця року, не враховуючи військової допомоги, зазначила Верле. Хоча переважна більшість допомоги надається у формі кредитів, а не грантів, вони надаються на дуже вигідних умовах для позичальників, пояснила речниця Єврокомісії.

"ЄС приймає мільйони біженців з України та опікується ними на своїй території. Все це потрібно враховувати під час обговорення загального обсягу підтримки та допомоги", - заявив виданню європейський чиновник на умовах анонімності. "Крім того, ЄС взяв на себе довгострокові зобов’язання щодо повоєнної відбудови України. Для нас це не перегони і не конкурс краси. Допомога Україні є нашим життєво важливим інтересом, тож ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти перемогти агресора та відбудувати країну", - наголосив єврочиновник.

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Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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