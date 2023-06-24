США обговорили з партнерами по G7 заколот у Росії

У США та ЄС заявили, що ситуація у Росії ніяк не вплине на підтримку України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив з союзниками з Великої сімки (G7) та ЄС ситуацію з заколотом в Росії. "Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися", - написав він у Twitter.

Натомість речник Держдепу Метью Міллер на тлі подій в РФ запевнив, що підтримка України з боку США не зміниться.

У G7 обговорили заколот у РФ

Глави міністерств закордонних справ країн G7 "обмінялися думками", щодо ситуації в Росії, де представники ПВК "Вагнер" почали заколот проти військового керівництва, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter. Деталей розмови він не навів, але також зазначив, що підтримка України не припиниться.

Берлін уважно стежить за розвитком подій у Росії

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прокоментувала збройний заколот російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

"З учорашнього вечора ми дуже уважно стежимо за розвитком подій у Росії", - написала вона у Twitter у суботу, 24 червня. За її словами, уряд Німеччини перебуває у тісному контакті щодо цього питання з країнами-партнерами.



Тим часом речник уряду ФРН заявив, що федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) "постійно інформують" щодо розвитку подій у Росії. "Ситуація залишається досить динамічною. Через це ми дуже уважно слідкуємо за нею, а також координуємо дії із нашими найближчими союзниками", - цитує його dpa. Заяв канцлера, за його словами, найближчим часом не планується.

Ситуація у РФ

Ввечері п'ятниці, 23 червня, ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах "вагнерівців", тому ПВК вирішила зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ. За його словами, "це не військовий переворот, а марш справедливості".

Станом на ранок 24 червня Пригожин оприлюднив відео, на якому стверджує, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ та інші адміністративні будівлі в Ростові-на-Дону. Зокрема, він переконує, що "вагнерівці" контролюють всі воєнні об'єкти в місті, в тому числі аеродром. "Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - заявив Пригожин.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. У Москві та Підмосков'ї запровадили режим контртерористичної операції "з метою припинення можливих терактів". Президент РФ Володимир Путін вранці у суботу випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. Він пообіцяв відповідальність "зрадників" та "жорсткі" дії, однак які саме - не уточнив.

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