США: Ізраїль не порушував гуманітарне право у Секторі Гази

Держдеп США не виявив доказів порушень міжнародного гуманітарного права з боку Ізраїлю під час воєнних дій у Секторі Гази і має намір подати звіт Конгресу до 8 травня.

Вашингтон не бачить доказів порушень міжнародного гуманітарного права з боку Ізраїлю під час його воєнних дій у Секторі Гази, повідомляє AFP.

"Ми не виявили жодних порушень міжнародного гуманітарного права ані під час військових дій, ані під час доставки гуманітарної допомоги", - заявив у понеділок, 25 березня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він також повідомив, що уряд передасть звіт Конгресу до 8 травня відповідно до директиви, відомої як Меморандум національної безпеки-20 (NSM-20).

У зв'язку з занепокоєнням, викликаними триваючою військовою операцією Ізраїлю в Секторі Гази проти бойовиків палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, адміністрація президента Джо Байдена в лютому видала директиву, що вимагає від країн, які отримують американську військову допомогу, надати "надійні і достовірні" гарантії дотримання ними міжнародного права.

Держдеп підтвердив, що крім Ізраїлю ще шість країн - Колумбія, Ірак, Кенія, Нігерія, Сомалі та Україна - надали такі запевнення. "У кожному з випадків ці запевнення були надані високопоставленим представником уряду країни-партнера, що заслуговує на довіру", - повідомив Міллер.

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Гази

Напередодні Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше підтримала проєкт резолюції із закликом до припинення вогню в Секторі Гази на час священного для мусульман місяця Рамадан. Резолюцію схвалили 14 із 15 країн у Раді безпеки ООН, ніхто не виступив проти. США вперше, на відміну від попередніх голосувань, не наклали вето, а просто утрималися.

22 березня Радбез ООН не схвалив проєкт резолюції США щодо підтримки дипломатичних зусиль, які можуть призвести "до негайного і тривалого припинення вогню в секторі Газа", через вето Росії та Китаю. Раніше США тричі накладали вето на проєкти резолюцій Ради безпеки щодо війни у Секторі Гази.

За повідомленням агентства AFP, зараз міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант перебуває у Вашингтоні для проведення переговорів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Серед іншого, обговорюється "розвиток війни проти терористичної організації ХАМАС", зазначає агентство.



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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Терористи завдали масованого ракетного удару і влаштували найбільшу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1300 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектору Гази. Частина з них пізніше були відпущені в обмін на визволення Ізраїлем великої кількості ув'язнених палестинців.

Втім, інша частина заручників досі залишається в полоні, тому Ізраїль, який оголосив війну ХАМАСу у відповідь на напад, відмовляється припинити бойові дії, попри заклики ООН. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що знаходиться під контролем ісламістів, а також проводить наземну військову операцію. За твердженнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинула понад 31 тисяча людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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Наземні операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video