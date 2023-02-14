США не готові надати Україні ракети ATACMS - ЗМІ (онлайн)

Через брак достатніх запасів та можливі загрози Пентагон не може передати Україні оперативно-тактичні ракети ATACMS, дізналися журналісти Politico. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 14 лютого (час київський).

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Російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації. "Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже кілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців Росії", - йдеться в повідомленні. Крім того, під військовий шпиталь переобладнано приміщення дитячої лікарні №3. Також повідомляється, що окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням знову прибулих окупантів.

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Сполучені Штати не готові надати Україні тактичні ракетні системи ATACMS, оскільки самі США не мають достатніх запасів цих далекобійних ракет, повідомило видання Politico з посиланням на власні поінформовані джерела. За даними співрозмовників журналістів, під час останніх зустрічей американські посадовці повідомили представникам Києва, що Пентагон не має достатніх запасів тактичних ракетних систем, а можлива передача Україні ракет типу ATACMS призведе до зменшення обсягів запасів та зашкодить бойовій готовності армії США до протидії потенційним викликам і загрозам.

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++08.36++

Кораблі Північного флоту ВМФ Росії вперше за 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Про це заявила Норвезька розвідувальна служба (NIS) у щорічній доповіді . Автори доповіді вказують, що після початку війни в Україні "важливість ядерної зброї для Росії істотно зросла".

++08.19++

Заборона для цивільних осіб на в'їзд до Бахмута з боку України, ймовірно, є прелюдією до виведення українських військ із міста, повідомляє видання The New York Times. За інформацією видання, українські військові закрили місто для волонтерів і цивільних осіб із 13 лютого через "посилення бойових дій" і "небезпеку вуличних боїв".

++07.58++

Влада Канади закликала громадян цієї країни утриматися від поїздок до Білорусі через ризик "довільного застосування місцевих законів" і війни Росії в Україні. Рекомендації розміщені на сайті уряду Канади . Тим, хто вирішить залишитися в Білорусі, радять стежити за новинами, мати достатній запас готівки, предметів першої необхідності та ліків, бути готовим за потреби знайти укриття, а також - до можливих збоїв у роботі транспорту й основних служб.

++07.32++

Адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом США над затвердженням наступного пакета допомоги Україні обсягом 10 мільярдів доларів. Про це 13 лютого повідомило видання The Washington Post (WP). Як очікується, про великий пакет військової підтримки буде оголошено наступного тижня. Приблизно в той самий час мають запровадити додаткові санкції проти Кремля.

ЗСУ відбили атаки РФ поблизу 12 населених пунктів - штаб

++07.20++

Збройні сили України відбили атаки окупаційних війсь РФ в районах 12 населених пунктів, Донецької, Луганської та Харківської областей, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в традиційному ранковому зведенні. "За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка - Луганська та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка та Перемога у Донецькій області", - сказано в повідомленні.

Також протягом минулої доби обстрілів з боку російських військ зазнали окремі райони Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей і саме місто Херсон. Крім того, упродовж доби російські агресори завдали два ракетних та 32 авіаційних удари й вчинили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), йдеться в зведенні.

Натомість українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження російських сил. Крім того, збито два російських літаки - Су-24М та Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили, дві станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупаційних сил, зазначено в зведенні.

Про новини понеділка читайте хроніку подій за 13 лютого.