США не бачать ознак постачання Єгиптом ракет Росії

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії летальну зброю", - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. Він додав, що Каїр є важливим партнером Вашингтона в сфері безпеки та залишається ним.
Єгипетський високопосадовець, якого цитують місцеві ЗМІ, назвав повідомлення про таємний продаж ракет РФ "інформаційним абсурдом" і заявив, що Каїр дотримується "збалансованої політики" з усіма міжнародними патерами. Речник міністерства закордонних справ Єгипту додав, що його країна зберігає "незалученість" у війну Росії проти України та зобов'язується "тримати однакову відстань до обох сторін", пише Associated Press.
Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про постачання ракет Єгиптом "ще одним обманом".
Напередодні американське видання The Washington Post (WP), посилаючись на один із раніше оприлюднених у мережі "таємних документів США", повідомило, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав високопоставленим військовим чиновникам виробити до 40 тисяч ракет для їхнього подальшого постачання в Росію.
При цьому, як ідеться в матеріалі, президент вимагав тримати інформацію про виробництво та транспортування снарядів у таємниці, щоб "уникнути проблем із Заходом".