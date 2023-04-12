США не бачать ознак постачання Єгиптом ракет Росії

У США не бачили "жодних ознак" того, що Єгипет передає Росії зброю, наголосив Джон Кірбі, коментуючи "витік секретних документів". Посадовці в Каїрі назвали його "інформаційним абсурдом".

Офіційні представники Вашингтона та Каїра заперечують інформацію з оприлюднених в інтернеті "секретних документів США" про те, що Єгипет збирався таємно продати Росії десятки тисяч ракет, повідомив у ніч на середу, 12 квітня, американський телеканал CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії летальну зброю", - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. Він додав, що Каїр є важливим партнером Вашингтона в сфері безпеки та залишається ним.

Єгипетський високопосадовець, якого цитують місцеві ЗМІ, назвав повідомлення про таємний продаж ракет РФ "інформаційним абсурдом" і заявив, що Каїр дотримується "збалансованої політики" з усіма міжнародними патерами. Речник міністерства закордонних справ Єгипту додав, що його країна зберігає "незалученість" у війну Росії проти України та зобов'язується "тримати однакову відстань до обох сторін", пише Associated Press.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про постачання ракет Єгиптом "ще одним обманом".

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"Злив" про постачання ракет

Напередодні американське видання The Washington Post (WP), посилаючись на один із раніше оприлюднених у мережі "таємних документів США", повідомило, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав високопоставленим військовим чиновникам виробити до 40 тисяч ракет для їхнього подальшого постачання в Росію.

При цьому, як ідеться в матеріалі, президент вимагав тримати інформацію про виробництво та транспортування снарядів у таємниці, щоб "уникнути проблем із Заходом".

Сумніви в правдивості документів

Вже низка країн так чи інакше поставили під сумнів достовірність інформації з "витоку". Так, у Великобританії заявили, що "документи" містять серйозний рівень неточності, в Південні Кореї назвализначну кількість документів сфабрикованими, а в Україні вважають їхнє оприлюднення інформаційною грою Росії.

Про вибіркову зміну даних в оприлюднених файлах раніше писало видання The New York Times. Втім, як зазначив CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними.