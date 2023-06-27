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США наклали санкції на фірми, пов'язані з ПВК "Вагнер"

Анастасія Шепелева
14 год. тому

Санкції спрямовані на припинення золотодобувної діяльності, яка фінансує угруповання "Вагнера" в Африці, зазначили у мінфіні США.

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Пригожин
ПригожинФото: AP/picture alliance

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнер" та її засновником Євгеном Пригожиним. Про це у вівторок, 27 червня, повідомляється на сайті відомства.

Санкції спрямовані на припинення золотодобувної діяльності, яка фінансує угруповання "Вагнера" в Африці.

"Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі, - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон. - Сполучені Штати продовжуватимуть перекривати потоки доходів групи Вагнера, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та інших країнах".

Під обмеження, зокрема, потрапили компанії Midas Resources, яка управляє шахтами в Центральноафриканській Республіці, і Diamville, що займається закупівлею золота і алмазів у цій країні. За даними мінфіну США, обидві компанії контролюються Пригожиним.

Крім того, санкції націлені на компанію Industrial Resources General Trading, що базується в Дубаї та яку звинувачують у фінансуванні операцій Пригожина в Diamville. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".

Під санкціями також керівник ПВК 

Також США наклали обмеження проти громадянина Росії Андрія Іванова - керівника групи "Вагнер". За даними американського мінфіну, навесні 2023 року він тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та видобутку корисних копалин.

Санкції проти Africa Politology США наклали у січні 2023 року. Ця компанія розробляє стратегії та механізми, щоб спонукати країни, які просувають права людини та належне управління, припинити свою присутність в Африці, стверджують у мінфіні США. Крім того, компанія бере участь у низці завдань російського впливу в ЦАР та Малі, включаючи дискредитацію ООН та судові позови проти засобів масової інформації, які повідомляють про наслідки діяльності "Групи Вагнера".

"Вагнер" у Африці

У травні 2023 року США запровадили санкції проти росіянина Івана Маслова - керівника найманців ПВК "Вагнер" у Малі - за ймовірну контрабанду зброї в Росію для війни проти України.

ПВК "Вагнер" упродовж кількох років розширює свою присутність в Африці. Російських найманців звинувачують у тортурах і вбивствах мирних жителів у кількох африканських державах. Сполучені Штати і Євросоюз внесли групу до санкційних списків як за порушення прав людини в Африці, так і за участь найманців у війні Росії проти України. Власник ПВК Євген Пригожин перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Японії.

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