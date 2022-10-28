США нададуть Україні черговий пакет військдопомоги - ЗМІ
Валерій Сааков | Степан Смишляєв
2 год. тому
247-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня.
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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня (час київський).
++08.34++
У Донецькій області за добу російські окупаційні сили вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації - у Шандриголовому, додав чиновник.
++08.20++
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) домовилися й надалі чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна, підтримувати Україну та гарантувати енергетичну безпеку Європи. Сунак написав у Twitter, що "розраховує на тісну співпрацю" з Шольцом, щоб гарантувати, що ми й надалі будемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому".
++07.49++
Російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" три ОТГ у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії страждала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - написав посадовець у Telegram-каналі. За його словами, у Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській ОТГ понівечено дачні будинки та електромережі. Без електрики опинилися майже 1000 сімей. Енергетики вже розпочали відновлення, додав голова Дніпропетровської ОВА.
++07.28++
Внаслідок обстрілу українськими силами одного з чеченських підрозділів у Херсонській області загинули 23 військовослужбовці, 58 отримали поранення, повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент стався на початку тижня, точної дати він не назвав. Кадиров уточнив, що четверо постраждалих зазнали тяжких травм, але їхньому життю нічого не загрожує.
++07.14++
У Херсонській області українська армія знищила у Бериславському районі два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням російської техніки, повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь". Отримано підтвердження про результативне попереднє влучення в понтонну переправу з військовою технікою противника, йдеться в повідомленні. За даними ОП "Південь", у Чорному морі налічується 111 російських військових кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 ракет типу "Калібр", що містяться на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два російські великі десантні кораблі.
США надішлють в Україну військову допомогу на 275 мільйонів доларів
++07.00++
США направлять Україні новий пакет озброєнь та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомило агентство Associated Press з посиланням на обізнані джерела. У новому пакеті немає нових великих озброєнь. Новий пакет американської допомоги в основному спрямований на поповнення запасів снарядів для систем озброєння, що вже є, у тому числі для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зазначається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у п'ятницю.
Водночас речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі відмовився розкрити деталі пакета в інтерв'ю CNN, за винятком того, що новий транш озброєнь для України буде оголошено "дуже, дуже скоро", передає Reuters.