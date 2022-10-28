США нададуть Україні черговий пакет військдопомоги - ЗМІ

247-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня (час київський).

++08.34++

У Донецькій області за добу російські окупаційні сили вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації - у Шандриголовому, додав чиновник.

++08.20++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) домовилися й надалі чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна, підтримувати Україну та гарантувати енергетичну безпеку Європи. Сунак написав у Twitter, що "розраховує на тісну співпрацю" з Шольцом, щоб гарантувати, що ми й надалі будемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому".

++07.49++

Російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" три ОТГ у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії страждала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - написав посадовець у Telegram-каналі. За його словами, у Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській ОТГ понівечено дачні будинки та електромережі. Без електрики опинилися майже 1000 сімей. Енергетики вже розпочали відновлення, додав голова Дніпропетровської ОВА.



++07.28++

Внаслідок обстрілу українськими силами одного з чеченських підрозділів у Херсонській області загинули 23 військовослужбовці, 58 отримали поранення, повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент стався на початку тижня, точної дати він не назвав. Кадиров уточнив, що четверо постраждалих зазнали тяжких травм, але їхньому життю нічого не загрожує.

++07.14++

У Херсонській області українська армія знищила у Бериславському районі два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням російської техніки, повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь". Отримано підтвердження про результативне попереднє влучення в понтонну переправу з військовою технікою противника, йдеться в повідомленні. За даними ОП "Південь", у Чорному морі налічується 111 російських військових кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 ракет типу "Калібр", що містяться на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два російські великі десантні кораблі.

США надішлють в Україну військову допомогу на 275 мільйонів доларів

++07.00++

США направлять Україні новий пакет озброєнь та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомило агентство Associated Press з посиланням на обізнані джерела. У новому пакеті немає нових великих озброєнь. Новий пакет американської допомоги в основному спрямований на поповнення запасів снарядів для систем озброєння, що вже є, у тому числі для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зазначається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у п'ятницю.

Водночас речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі відмовився розкрити деталі пакета в інтерв'ю CNN, за винятком того, що новий транш озброєнь для України буде оголошено "дуже, дуже скоро", передає Reuters.