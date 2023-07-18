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США оголосять про новий пакет допомоги на $1,3 млрд - ЗМІ

Євгенія Наконечна
3 год. тому

До пакету допомоги увійдуть засоби ППО та різні типи БпЛА. Очікується, що про військову допомогу оголосять під час засідання у форматі "Рамштайн".

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Безпілотник Switchblade
Безплотний літальний апарат Switchblade 300Фото: Lcpl. Tyler Forti/Us Marine/IMAGO

США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників. За словами одного з них, пакет озброєнь включає в себе засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, дрони-камікадзе і боєприпаси до них.

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Допомога виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів, а не беруть із запасів міністерства оборони.

Серед систем і боєприпасів, які, за повідомленням агенції, США планують придбати для Києва, системи протиповітряної оборони  VAMPIRE виробництва L3Harris Technologies. Також до переліку входять два різних типи безпілотних літальних апаратів: безпілотник Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії з Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc. Крім того Україна отримає значну кількість систем протидії безпілотникам австралійської компанії DroneShield Ltd, а також радари, датчики та аналітичні системи.

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Згідно з інформацією Reuters, про новий пакет допомоги оголосять під час зустрічі контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка проходить 18 липня в онлайн форматі.

В агенції підкреслюють, що поставка озброєнь і систем залежить від їх наявності і термінів виробництва. Вміст і вартість пакета також можуть змінитися до моменту оголошення.

Як повідомлялось, Пентагон виділив понад $10,8 мільярда на безпекову допомогу Україні в рамках USAI у 2023 фінансовому році сімома окремими траншами. Запланований пакет буде восьмим. У попередньому фінансовому році, що завершився 30 вересня 2022 року, Вашингтон витратив 6,3 мільярда доларів США на оборонні закупівлі для України.

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