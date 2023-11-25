США: на убивцю Джорджа Флойда напали з ножем у в'язниці

У США на експоліцейського Дерека Шовіна, засудженого за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, у тюрмі скоїли ножовий напад, повідомляє New York Times з посиланням на неназвані джерела у суботу, 25 листопада.

Федеральне бюро в'язниць підтвердило, що ув'язнений у тюрмі Тусона отримав ножове поранення, хоча в заяві відомства не уточнюється ім'я постраждалого. За словами співрозмовників видання, обізнаних у ситуації, ніхто з інших ув'язнених або співробітників в'язниці не постраждав, і ситуація була швидко локалізована.

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Шовін вижив після нападу

Працівники швидкої медичної допомоги "вжили заходів з порятунку життя" перед тим, як доставити ув'язненого до місцевої лікарні, йдеться у заяві бюро. Однак жодних подробиць про стан здоров'я ув'язненого не повідомили. За словами джерела, обізнаного в інциденті, Шовін вижив після нападу.

У 2021 році за звинуваченням у вбивстві Шовіна засудили до 22,5 років ув'язнення. У грудні 2021 року експоліцейський визнав себе винним у навмисному позбавленні Флойда його прав, уникнувши тим самим ще одного тривалого судового розгляду. Влітку 2022 року його засудили до 21 року тюрми за порушення конституційних прав убитого ним Флойда.

У пенітенціарній системі Міннесоти ув'язнені мають право на умовно-дострокове звільнення раніше, ніж у федеральній системі. Через новий вирок строк обов'язкового перебування Шовіна за ґратами - щонайменше 18 років. Але угода про визнання вини дозволила йому уникнути довічного ув'язнення, яке загрожувало за федеральними обвинуваченнями.

Загибель Джорджа Флойда

46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року в Міннеаполісі після затримання поліцейськими за підозрою у використанні фальшивих грошей у магазині. Його смерть набула розголосу після публікації у мережі відео з затриманням. На ньому видно, як Шовін близько 9,5 хвилин тисне коліном на шию Флойда, притискаючи його до землі, тоді як чоловік каже, що не може дихати. Поліцейський не припинив свої дії, поки затриманий не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у США, які супроводжувалися сутичками з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах комендантської години.