США можуть спростити БПЛА Gray Eagle для України

265-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 15 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 15 листопада (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський закликав створити міжнародний орган, який закріпить "ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки", спрямовані на запобігання новим спробам агресії з боку РФ. Таку думку він висловив у відеозверненні до учасників саміту G20, що розпочався в Індонезії. Текст промови опубліковано на сайті президента України. Крім того, український лідер укотре закликав організувати міжнародний трибунал, метою якого буде притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів РФ в Україні.

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У Києві повідомляють про плани російських окупаційних військ провести повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію. Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

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Білорусь залучила додаткові підрозділи міліції та ОМОН у регіони, що межують з Україною, - як стверджує міністр внутрішніх справ країни Іван Кубраков, "заходи безпеки" було посилено в 14 районах Брестської та Гомельської областей країни. Крім того, рівень охорони підвищено в територіальних органах внутрішніх справ Білорусі.

++07.28++

Україна нагородила трьох німецьких журналістів орденами "За заслуги" 3-го ступеня за висвітлення ситуації в країні в німецьких медіа. Нагороди отримали головний редактор Die Welt Ульф Пошард (Ulf Poschardt), а також заступник головного редактора і редактор відділу політики видання Bild Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer) і Юліан Репке (Julian Röpcke). Крім того, ордени одержать кілька журналістів із Польщі, Латвії та США, міністр оборони Литви Арвідас Ануджаускас, ексміністр оборони Італії Лоренцо Геріні, глава польського МЗС Збігнєв Рау і керівник турецького виробника безпілотників Baykar Сельчук Байрактар.

++07.19++

Уряд Замбії зажадав від РФ роз'яснити обставини вербування і загибелі громадянина африканської країни, який із 2020 року відбував тюремний термін у Росії, але у вересні загинув під час бойових дій в Україні.

Раніше МЗС Замбії заявило, що 23-річний Лемехані Натан Ньіренда, який виїхав навчатися до РФ, але потім потрапив до в'язниці, 22 вересня загинув в Україні - його тіло доправили до Ростова-на-Дону, незабаром його повернуть на батьківщину. Водночас у законах РФ, що стосуються укладення контрактів про військову службу, зазначено, що їй не можуть підлягати люди із судимістю - незалежно від їхнього громадянства.

++07.09++

США вивчають можливість модифікувати ударні безпілотники Gray Eagle для подальшої передачі їх в Україну, повідомляє телеканал CNN . Одним із завдань, які планує вирішити Пентагон, є внесення таких змін у конструкцію БПЛА, що дали б змогу запобігти отриманню противником даних про використані при створенні Gray Eagle секретні технології. Джерела телеканалу стверджують, що такі модифікації можливі, але це потребує часу.