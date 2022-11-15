США можуть спростити БПЛА Gray Eagle для України

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 15 листопада (час київський).
++07.51++
Президент України Володимир Зеленський закликав створити міжнародний орган, який закріпить "ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки", спрямовані на запобігання новим спробам агресії з боку РФ. Таку думку він висловив у відеозверненні до учасників саміту G20, що розпочався в Індонезії. Текст промови опубліковано на сайті президента України. Крім того, український лідер укотре закликав організувати міжнародний трибунал, метою якого буде притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів РФ в Україні.
++07.43++
У Києві повідомляють про плани російських окупаційних військ провести повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію. Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.
++07.34++
Білорусь залучила додаткові підрозділи міліції та ОМОН у регіони, що межують з Україною, - як стверджує міністр внутрішніх справ країни Іван Кубраков, "заходи безпеки" було посилено в 14 районах Брестської та Гомельської областей країни. Крім того, рівень охорони підвищено в територіальних органах внутрішніх справ Білорусі.
++07.28++
Україна нагородила трьох німецьких журналістів орденами "За заслуги" 3-го ступеня за висвітлення ситуації в країні в німецьких медіа. Нагороди отримали головний редактор Die Welt Ульф Пошард (Ulf Poschardt), а також заступник головного редактора і редактор відділу політики видання Bild Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer) і Юліан Репке (Julian Röpcke). Крім того, ордени одержать кілька журналістів із Польщі, Латвії та США, міністр оборони Литви Арвідас Ануджаускас, ексміністр оборони Італії Лоренцо Геріні, глава польського МЗС Збігнєв Рау і керівник турецького виробника безпілотників Baykar Сельчук Байрактар.
++07.19++
Уряд Замбії зажадав від РФ роз'яснити обставини вербування і загибелі громадянина африканської країни, який із 2020 року відбував тюремний термін у Росії, але у вересні загинув під час бойових дій в Україні.
Раніше МЗС Замбії заявило, що 23-річний Лемехані Натан Ньіренда, який виїхав навчатися до РФ, але потім потрапив до в'язниці, 22 вересня загинув в Україні - його тіло доправили до Ростова-на-Дону, незабаром його повернуть на батьківщину. Водночас у законах РФ, що стосуються укладення контрактів про військову службу, зазначено, що їй не можуть підлягати люди із судимістю - незалежно від їхнього громадянства.
++07.09++
США вивчають можливість модифікувати ударні безпілотники Gray Eagle для подальшої передачі їх в Україну, повідомляє телеканал CNN. Одним із завдань, які планує вирішити Пентагон, є внесення таких змін у конструкцію БПЛА, що дали б змогу запобігти отриманню противником даних про використані при створенні Gray Eagle секретні технології. Джерела телеканалу стверджують, що такі модифікації можливі, але це потребує часу.