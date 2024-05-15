США можуть передати Україні ще одну батарею Patriot - ЗМІ

За даними Bloomberg, CША розглядають передачу Україні однієї батареї ЗРК Patriot разом з радарами.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над передачею Україні додаткової батареї ЗРК Patriot, повідомляє у середу, 15 травня, Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

За їхніми даними, США шукають можливості передати одну батарею разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, додають співрозмовники видання.

Під час зустрічі в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув в Україну 14 травня з неоголошеним візитом, президент Володимир Зеленський заявив, що тільки для захисту Харкова ЗСУ необхідні дві системи Patriot, нагадує Bloomberg.

"Гроші на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, нещодавно схваленого Конгресом", - пише видання. У Радбезі Білого дому і Пентагоні до моменту публікації статті не прокоментували цю інформацію.

Партнери працюють над можливістю передати Україні додаткові Patriot

Нагадаємо, 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Перед цим, 18 квітня, наприкінці другого дня саміту Євросоюзу у Брюсселі, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив надію, що країни-члени НАТО найближчим часом передадуть Україні ще шість ЗРК Patriot. За його словами, він просував це питання в дискусіях під час саміту.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний альянс працює над можливістю передати більше систем ППО, зокрема Patriot, в Україну, додавши, що ведеться діалог з кількома конкретними країнами.

Крім того, він не виключив, що Україні також можуть бути надані інші системи оборони, зокрема зенітно-ракетний комплекс NASAMS.

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