США можуть передати Україні модифіковані БПЛА Gray Eagle

Щоб виключити отримання РФ передових технологій, в США готові впровадити модифікації, але це потребуватиме часу. Україна не відмовилася від ідеї отримати ці апарати, пише CNN.

Вашингтон вивчає можливість модифікувати ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, здатні нести ракети Hellfire, для подальшої передачі їх Україні, повідомив у понеділок, 14 листопада, американський телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників.

"Є особливі, дуже технічні зміни і вилучення, які можуть бути впроваджені, що уможливить (передачу. - Ред.) у найближчій перспективі. Але цей процес вимагає часу і є досить складним", - зазначив представник Конгресу США.

В червні ЗМІ повідомляли, що міністерство оборони США призупинило плани з передачі цих безпілотників Києву через побоювання, що вони можуть бути збиті й потрапити до рук росіян. Зокрема американські військові не хотіли, щоб РФ отримала можливість вивчити радар та оптично-електронну систему цих БПЛА, адже в подальшому це може становити загрозу безпеці США.

Днями американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Вашингтон відмовився передати Києву вдосконалені Gray Eagle, але вже з іншою мотивацією. Начебто передача цих БПЛА може справити на Москву враження, що США постачають Україні озброєння, здатне завдавати ударів по російській території.

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Українці наполягають

Однак за даними CNN, як американські, так і українські посадовці зауважують, що зацікавленність у передачі цих БПЛА досі є, і офіційної відмови Київ не отримав. Водночас представники США наголошують: це можливо, якщо "ми зможемо впровадити необхідні зміни, і вони (безпілотники. - Ред.) все ще будуть корисними для України на полі бою".

"Ми наполягаємо, ми не здалися (…) Йдеться про виживання України", - наголосив зі свого боку український посадовець.

В разі передачі Gray Eagle, Збройні сили України отримають більше можливостей для збору розвідувальних даних, зокрема, з далеких відстаней, наведення артилерії, боротьби з безпілотниками, які використовує Росія, підкреслює CNN.

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