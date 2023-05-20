Спецпредставницю ООН критикують за поїздку в Москву

Спецпредставниця ООН у справах дітей зустрілась з омбудсменкою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку МКС звинувачує в скоєнні воєнного злочину в Україні. Зустріч викликала критику правозахисників і мін'юсту США.

Правозахисні організації, а також міністерство юстиції США розкритикували зустріч спеціальної представниці ООН у справах дітей Вірджинії Гамби з російською омбудсменокою з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку розшукує МКС за обвинуваченням у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Сама зустріч Гамби з російською посадовицею відбулася раніше. 19 травня Львова-Бєлова повідомила, що провела робочу зустріч зі спеціальним представницею генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинією Гамбою, під час якої вони обговорили питання захисту дітей в умовах війни.

HRW різко критикує спецпредставницю ООН

Асоційована директорка програми міжнародного правосуддя правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) Балкіс Джарра різко засудила таку зустріч представниці ООН з російською чиновницею, причетною до воєнних злочинів. "Українські жертви заслуговують на те, щоб бачити Львову-Бєлову за ґратами в Гаазі, а не на зустрічі з високопосадовцями ООН", - заявила Джарра, яку цитує інформагенція Reuters. Як високопосадовиці, Гамбі слід уникати контактів з особами, на яких поширюється дія ордерів МКС, і "місце Львової-Бєлової лише в одному місці - на лаві підсудних у МКС", вважає Джарра.

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Крім того, посолка США з питань глобального правосуддя Бет ван Шаак заявила в соціальних мережах у п'ятницю ввечері, що така зустріч Гамби викликає "глибоке занепокоєння".

В ООН казали, що йдеться про виконання резолюцій Радбезу ООН

Днями заступник речника ООН Фархан Хак заявив, що Гамба має намір відвідати Москву, щоб обговорити виконання "резолюцій Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї".

Минулого місяця Львова-Бєлова виступила відеозв'язком на неформальній зустрічі членів Ради Безпеки ООН щодо України, скликаній Росією в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Сполучені Штати, Великобританія, Албанія та Мальта проігнорували її виступ. Крім того, Великобританія і США заблокували трансляцію засідання в інтернеті.

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Також в ООН повідомляли минулого тижня, що генсек ООН дав завдання своїй спецпредставниці вступити в діалог з усіма сторонами конфлікту в Україні, щоб терміново вжити заходів для захисту дітей, включно із запобіганням грубим порушенням їхніх прав. Вірджинія Гамба мала відвідати й Україну.

Ордер МКС на арешт російської посадовиці

У березні розташований у Гаазі МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також російської уповноваженої з прав дитини, звинувативши їй у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У МКС вказували на те, що є достатні підстави вважати, що Путін і Марія Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

Згодом РФ завела справу на прокурора й суддів МКС.