Спецпредставницю ООН критикують за поїздку в Москву
Валерій Сааков
2 год. тому
Спецпредставниця ООН у справах дітей зустрілась з омбудсменкою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку МКС звинувачує в скоєнні воєнного злочину в Україні. Зустріч викликала критику правозахисників і мін'юсту США.
Сама зустріч Гамби з російською посадовицею відбулася раніше. 19 травня Львова-Бєлова повідомила, що провела робочу зустріч зі спеціальним представницею генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинією Гамбою, під час якої вони обговорили питання захисту дітей в умовах війни.
HRW різко критикує спецпредставницю ООН
Асоційована директорка програми міжнародного правосуддя правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) Балкіс Джарра різко засудила таку зустріч представниці ООН з російською чиновницею, причетною до воєнних злочинів. "Українські жертви заслуговують на те, щоб бачити Львову-Бєлову за ґратами в Гаазі, а не на зустрічі з високопосадовцями ООН", - заявила Джарра, яку цитує інформагенція Reuters. Як високопосадовиці, Гамбі слід уникати контактів з особами, на яких поширюється дія ордерів МКС, і "місце Львової-Бєлової лише в одному місці - на лаві підсудних у МКС", вважає Джарра.
Також в ООН повідомляли минулого тижня, що генсек ООН дав завдання своїй спецпредставниці вступити в діалог з усіма сторонами конфлікту в Україні, щоб терміново вжити заходів для захисту дітей, включно із запобіганням грубим порушенням їхніх прав. Вірджинія Гамба мала відвідати й Україну.
Ордер МКС на арешт російської посадовиці
У березні розташований у Гаазі МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також російської уповноваженої з прав дитини, звинувативши їй у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У МКС вказували на те, що є достатні підстави вважати, що Путін і Марія Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.