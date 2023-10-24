США хочуть конфіскувати яхту російського олігарха Керімова

У США зажадали конфіскації суперяхти Amadea, яка, на їхню думку, належить російському підсанкційному мільярдеру Сулейману Керімову.

Влада США хоче конфіскувати суперяхту Amadea, яка перебуває, як стверджується, у власності російського підсанкційного олігарха-мільярдера Сулеймана Керімова, повідомило 23 жовтня американське міністерство юстиції.

Позов про цивільну конфіскацію 106-метрового судна класу люкс, вартість якого оцінюють у понад 300 мільйонів доларів, подали на підставі ухилення від санкцій та відмивання грошей олігархом.

"США подали позов після ретельної роботи зі збору доказів, які свідчать про явну зацікавленість Сулеймана Керімова в яхті Amadea та неодноразове неправомірне використання фінансової системи США для утримання яхти в його інтересах", - йдеться в тексті позову.

Міністерство юстиції США стверджує, що Керімов придбав судно Amadea у 2021 році, а потім порушив санкції, перерахувавши понад мільйон доларів через американські фінансові установи.

Яхту хочуть продати для відбудови України

На підставі американського ордера яхту заарештували на Фіджі в травні 2022 року, коли США посилили санкції проти осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна, щоб змусити його припинити війну проти України.

США домагатимуться права власності на яхту, щоб потім виставити її на аукціоні, а отримані від продажу кошти передати Україні.

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Олігарх не збирається здаватися

Адвокати власника яхти - компанії Millemarin Investments - заявили торік у суді Фіджі, що Amadea належить не Керімову, а колишньому главі компанії "Роснефть" Едуарду Худайнатову - російському олігархові, який не потрапив під санкції.

У позові міністерства юстиції США ім'я Худайнатова не фігурує. 23 жовтня він подав позов до США з вимогою звільнити яхту.

На думку американських прокурорів, операція з передачі прав власності на Amadea від Millemarin до новозареєстрованої компанії Errigan Marine, здійснена у вересні 2021 року, була спрямована на те, щоб створити видимість того, що власником судна є Євген Кочман - президент яхтового брокера Imperial Yachts, який потрапив під санкції. Прокурори стверджують, що насправді Кочман був лише "підставним власником".

За даними журналу Forbes, статки Керімова та його сім'ї становлять 10,7 мільярда доларів. Більшу частину він отримав завдяки частці в російській золотодобувній компанії "Полюс". У 2014 і 2018 роках міністерство фінансів США запроваджувало проти Керімова санкції у зв'язку з діями РФ у Сирії та в Україні. Ці санкції заборонили олігарху мати доступ до американської фінансової системи. Щодо компанії "Полюс" санкції запровадили у травні 2023 року.