США готуються запровадити санкції щодо Киргизстану - ЗМІ

США готуються запровадити штрафні заходи щодо Киргизстану за імовірну допомогу Росії в обході західних санкцій, повідомила у вівторок, 18 липня, газета The Washington Post (WP) із посиланням на джерела в адміністрації президента США. За словами співрозмовників видання, обмежувальні заходи щодо Бішкека можуть бути запроваджені вже в липні. Про які саме заходи йдеться, джерела не уточнили, але нагадали, що раніше в подібних випадках застосовували санкції та внесення компаній до чорного списку.

Після повномасштабної війни РФ проти України і санкцій, що послідували за ним, товарообіг між Росією і країнами Центральної Азії аномально зріс, зазначає WP. Імовірно, що через ці країни, зокрема через Киргизстан, у Росію поставляють продукцію, прямий експорт якої в РФ заборонено, наприклад, безпілотники з Китаю, пише видання.

У посольстві Киргизстану в США, куди The Washington Post звернулася по коментарі, запевнили, що Бішкек суворо дотримується боротьби з незаконною торгівлею. У дипмісії сплеск товарообігу з Росією пов'язали, зокрема, з удосконаленням системи відстеження товарів, що перетинають кордони. У посольстві також нагадали, що Росія - один з основних торговельних партнерів Киргизстану, а на території РФ проживає близько мільйона громадян Киргизстану.

Кремль: Бішкек виграє від інтеграції з РФ

На тлі цієї інформації в Кремлі заявили, що Киргизстан є близьким партнером, який виграв від інтеграції з Росією. "Ми маємо намір і надалі розвивати двосторонні відносини з Киргизстаном, які ми дуже високо цінуємо, а також всі формати нашої спільної інтеграції", - заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters.