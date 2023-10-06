США готують пакет допомоги Києву на 200 млн доларів - ЗМІ

До нового пакету військової допомоги від США можуть увійти боєприпаси та техніка, подібні до тих, що передавалися Україні раніше. Очікується, що оголосять пакет на наступному засіданні у "форматі Рамштайн", пише Reuters.

Сполучені Штати Америки планують наступного тижня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 200 мільйонів доларів. Про це у п'ятницю, 6 жовтня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, допомога може включати боєприпаси та наземну техніку, подібні до тих, які були в останніх пакетах допомоги. Втім, це питання ще доопрацьовується. Новий пакет допомоги буде оприлюднений 11 жовтня на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в Брюсселі, повідомили співрозмовники видання.

Читайте також: Коментар: Допомога Україні від США слабшає, ЄС підхопить

За рахунок бухгалтерської помилки

Нова військова допомога буде передана за рахунок коштів, які залишилися в розпорядженні Пентагону через бухгалтерську помилку. Нині залишилося близько 5,4 із 6,2 мільярда доларів, виявлених під час переоцінки оснащення, відправленого зі США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Таким чином, наголошує Reuters, це дозволить адміністрації президента США Джо Байдена надіслати Києву зброю, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з законопроєкту про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).

За даними співрозмовників Reuters, адміністрація Байдена також розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання Україні додаткової військової допомоги.

Читайте також: США: що означає усунення спікера Маккарті для допомоги Україні?