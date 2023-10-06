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США готують пакет допомоги Києву на 200 млн доларів - ЗМІ

Олександр Куницький
6 жовтня 2023 р.

До нового пакету військової допомоги від США можуть увійти боєприпаси та техніка, подібні до тих, що передавалися Україні раніше. Очікується, що оголосять пакет на наступному засіданні у "форматі Рамштайн", пише Reuters.

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Прапори США та України
США готують пакет допомоги Києву - ReutersФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Сполучені Штати Америки планують наступного тижня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 200 мільйонів доларів. Про це у п'ятницю, 6 жовтня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, допомога може включати боєприпаси та наземну техніку, подібні до тих, які були в останніх пакетах допомоги. Втім, це питання ще доопрацьовується. Новий пакет допомоги буде оприлюднений 11 жовтня на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в Брюсселі, повідомили співрозмовники видання.

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За рахунок бухгалтерської помилки

Нова військова допомога буде передана за рахунок коштів, які залишилися в розпорядженні Пентагону через бухгалтерську помилку. Нині залишилося близько 5,4 із 6,2 мільярда доларів, виявлених під час переоцінки оснащення, відправленого зі США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Таким чином, наголошує Reuters, це дозволить адміністрації президента США Джо Байдена надіслати Києву зброю, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з законопроєкту про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).

За даними співрозмовників Reuters, адміністрація Байдена також розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання Україні додаткової військової допомоги.

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